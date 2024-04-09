Мешала спать: сирену воздушной тревоги в Одесской области задули монтажной пеной (фото)

Большинство населения там — пожилые люди, для которых сирена является единственным способом оповещения об опасности с воздуха

В городе Теплодар Одесской области неизвестные задули монтажной пеной сирену воздушной тревоги на крыше одного из домов. Вероятно, это сделали местные жители, которым мешали громкие звуки.

Как сообщается в Telegram-канале "Офіційний Теплодар", эта система оповещения — одна из первых установленных в начале полномасштабной войны. Она была приобретена "своими силами" и ранее сирену уже пытались сжечь.

"Уже был случай поджога, но специалистам удалось восстановить. Но это очередной случай мародерства, и к сожалению, снова жителями нашей общины. Мы понимаем, что многие устали, кого-то раздражает, другие наоборот приходят и жалуются, что не слышно. Но война продолжается. И пока она продолжается – мы не имеем права ее отключать", — сказано в сообщении.

Отмечается, что выведение сирены из строя особенно проблематично для Теплодара, так как большинство населения города — пожилые люди, не имеющие современных гаджетов. Поэтому сирена для них — единственный способ оповещения об опасности с воздуха.

Как сообщал "Телеграф", россияне регулярно атакуют Одесскую область. Так, в ночь на 8 апреля там был прилет.