Заступник голови облради однієї з областей попався на великому хабарі: за що отримав півмільйона

Історія почалася ще у 2021 році

Заступника голови Рівненської обласної ради підозрюють в отриманні хабара за допомогу із земельними та майновими питаннями. Йому повідомили про підозру за двома статтями.

Як повідомляється на сайті НАБУ, слідство встановило, що наприкінці 2021 року приватний підприємець на електронному аукціоні купив дитячий санаторій. Раніше він перебував у комунальній власності і на момент покупки не працював.

Фігурант, дізнавшись, що підприємець хоче отримати у власність майно санаторію та землю під ним, пообіцяв сприяння. Йшлося про списання майна та про ухвалення депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж ділянки площею 5,4 га.

За свої "послуги" заступник голови Рівненської облради отримав від підприємця неправомірний зиск у сумі майже півмільйона гривень. Передача грошей відбувалася у 2022-2023 роках. Дії чиновника кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 та ч. 4 ст. 368 КК України.

Видання "Слово і діло" з посиланням на власні джерела пише, що йдеться про Сергія Свисталюка. Підприємство, яке фігурує у справі, — "Рівненський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр" Рівненської облради.

Як повідомляв "Телеграф", у Національній академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного спалахнув скандал. Один зі співробітників за 13 тисяч доларів обіцяв підготувати документи для "замовника", щоби того випустили за кордон.