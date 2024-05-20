ДБР завершило розслідування щодо львівського бізнесмена Гринкевича: скільки йому світить

Його було затримано за спробою дати хабаря

Досудове розслідування стосовно львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників Державного бюро розслідування (ДБР) завершено. А також закриття кримінального провадження відносно підконтрольних йому компаній

Вони були одними з найбільших постачальників Міністерства оборони. Про це повідомили у ДБР.

Під час слідства було встановлено, що львівський бізнесмен вирішив піти на крайні міри та "відкупися", аби уникнути кримінальної відповідальності. Причиною таких дій стало порушення у 2023 році слідчими Бюро кримінального провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

"Після пропозиції хабаря посадовець ДБР одразу повідомив про це своєму керівництву. Бізнесмен призначив йому зустріч у ресторані, де передав сумку з готівкою. Після чого був одразу затриманий працівниками Бюро", — розповідають подробиці у ДБР.

Наразі відомо, що сторона захисту ознайомлюється із матеріалами досудового розслідування, після чого воно буде передано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з можливою конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Ігоря Гринкевича затримали працівники ДБР за спробу дати хабар в $500 тис. одному із керівників Бюро. Річ у тім, що компанії, зареєстровані на членів сім'ї Гринкевича, підозрюють в махінаціях з закупівлями для Міністерства оборони на 1,5 мільярда гривень.

Раніше "Телеграф" писав, що суд обрав запобіжний захід "слузі народу" у справі про розкрадання мільйонів.