Хабар у півмільйона грн? Академія сухопутних військ знову у центрі скандалу, ГБР проводить обшуки

Обшуки йдуть у приміщеннях академії, військового коледжу та окремих посадових осіб

У Національній академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, де курсанти скаржилися на застосування фізичної сили до них, знову спалахнув скандал. Цього разу один зі співробітників за 13 тисяч доларів (520 тисяч гривень за нинішнім курсом) обіцяв підготувати документи для "замовника", щоби того випустили за кордон.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє позафракційний народний депутат, а також член ТСК Юлія Яцик. За її словами, зараз працівники Держбюро розслідувань проводять обшуки у приміщеннях академії, військового коледжу та окремих посадових осіб.

"За даними слідства пан Л., колишній суддя, а тепер помічник начальника частини відділення Військового коледжу сержантського складу НАСВ за грошову винагороду у розмірі 13 000 доларів США, обіцяв допомогти чоловікові у підготовці та видачі документів, які дають підстави для виїзду особи мобілізаційного віку кордон. Пане Павло Ткачук, і ці люди розповідатимуть, що Тимчасова Слідча Комісія якось не так працює?", — написала Яцик.

Вона наголосила, що цього разу військовий не просто дискредитував навчальну заяву, а й намагався допомогти ухилятися від мобілізації.

"Оце так приклад Ваші підлеглі подають курсантам! Виходить, побиття та цькування курсантів, приховування гуманітарки та розтрата на будівництві — то були лише квіточки…Що ж далі? Не зупиняйтесь! Жгітє…", — підсумувала авторка поста.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що завідувача кафедри військової підготовки Ужгородського національного університету повернувся на робоче місце після того, як був затриманий за хабар.