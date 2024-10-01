Зиму можна буде пережити без відключень: в "Укренерго" назвали необхідну умову

Граничний дефіцит електроенергії може дорівнювати двом чотиригодинним чергам відключень

Попри похмурі прогнози щодо обмежень електроенергії взимку, Україна може уникнути такого сценарію. Але для цього потрібна умова – температура від нуля градусів за Цельсієм, або вища. Незначні обмеження можуть бути за умови 10-15 градусів морозу, але не більше трьох діб.

Про це сказав в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Чиновник зазначив, що у випадку морозів до 15 градусів нижче нуля обмеження будуть еквівалентні чотирьом годинам відключень.

"За температури, яка буде характеризуватися або нульовими, або позитивними значеннями ми будемо проходити цей період без обмежень. Якщо ж ми говоримо про температуру мінус 10-15 градусів за Цельсієм, обмеження можливі — вони не повинні перевищувати 1-1,5 тисячі МВт потужності", — заявив він.

Минулого тижня "Укренерго" підготувала оновлений енергетичний баланс на осінньо-зимовий період 2024-2025 років. В документі зазначається, що обмеження будуть діяти у період з грудня 2024 року по лютий 2025 року включно. Якщо до 15 градусів морозу буде більше ніж три доби, дефіцит становитиме 2-2,5 тис. МВт, що еквівалентно двом чотиригодинним чергам відключень. Проте це граничний дефіцит, який може бути.

"Серед таких чинників глава "Укренерго" назвав очікуване збільшення імпорту електроенергії з 1,7 ГВт до 2 ГВт, можливість використовувати аварійну допомогу з європейських країн обсягом 200 МВт, заплановане введення до кінця року об'єктів розподіленої генерації 500 МВт, а також відновлення до зими додатково 1 ГВт потужностей теплової генерації", – зазначає видання.

Проте не всі думають так, як в.о. голови "Укренерго". Так, нардеп Єлизавета Ясько вважає, що попри те, що західні партнери зараз надають Україні допомогу для відновлення енергетики напередодні зими – що показує візит Урсули фон дер Ляєн – відновити усе, що зруйнували російські окупанти, просто неможливо. Тож українцям варто готуватися до найгіршого – багатогодинних зимових відключень.

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