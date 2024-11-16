Блогерка виклала в TikTok відео роботи ППО в Одесі та швидко за це поплатилася

Вона вже вибачилась

У суботу, 16 листопада, в Одесі затримали дівчину, яка знімала на відео роботу протиповітряної оборони (ППО). Ба більше, горе-блогерка виклала це у TikTok.

Як повідомляє військовий експерт, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, Служба безпеки України затримала дівчину, а от відео вона з мережі видалила.

Братчук також виклав відео з вибаченнями дівчини та її пост у TikTok з роботою ППО.

"Шкодую про скоєне, застерігаю всіх так не робити", — авторка відео з роботою ППО.

Зауважимо, що це дівчина з ніком Baby у TikTok, вона має понад 7 тисяч підписників. Здебільшого вона поститить розважальний контент. На сторінці вказано, що дівчину звуть Олена, є також і кілька постів під російські треки.

Проте "Телеграф" на її сторінці знайшов ще два відео з російською атакою на Одесу, на одному з них зафіксована робота ППО. Ці відео зняті навесні. На них погано видно роботу протиповітряної оборони, проте це у будь-якому випадку порушення закону.

За чинним законодавством Олені цілком можуть інкримінувати ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань), яка передбачає до 8 років в'язниці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що підполковник та командир ССО виявився зрадником, він передавав дані про українських військових.