Блогерша выложила в TikTok видео работы ПВО в Одессе и быстро за это поплатилась

Она уже извинилась

В субботу, 16 ноября, в Одессе была задержана девушка, которая снимала на видео работу противовоздушной обороны (ПВО). Более того, горе-блогерша выложила это в TikTok.

Как сообщает военный эксперт, представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, Служба безопасности Украины задержала девушку, видео из сети она удалила.

Братчук также выложил видео с извинениями девушки и ее пост в TikTok с работой ПВО.

"Жалею о содеянном, предостерегаю всех так не делать", — говорит автор видео с работой ПВО.

Заметим, что это девушка с ником Baby в TikTok, у нее более 7 тысяч подписчиков. В большинстве своем она постит развлекательный контент. На странице указано, что девушку зовут Елена, есть несколько постов под русские треки.

Тем не менее "Телеграф" на ее странице нашел еще два видео с российской атакой на Одессу, на одном из них зафиксирована работа ПВО. Эти видео сняты весной. На них плохо видна работа противовоздушной обороны, однако это в любом случае нарушение закона.

По действующему законодательству Елене вполне могут инкриминироваться ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований), которая предусматривает до 8 лет тюрьмы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что подполковник и командир ССО оказался предателем, он передавал данные об украинских военных.