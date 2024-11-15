Підполковник та командир ССО виявився зрадником: що він зливав росіянам

Кріт в Силах спеціальних операцій.

В Україні продовжують виявляти зрадників серед військовослужбовців, як це нещодавно було на Волині. На держзраді викрили командира Сил спеціальних операцій. СБУ спіймала агента ГРУ, який передавав дані про українських військових.

У результаті спецоперації СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського викрили та затримали агента російської воєнної розвідки, який обіймав посаду командира підрозділу Сил спеціальних операцій України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Підполковника ЗСУ завербували російські спецслужби ще до початку повномасштабного вторгнення. Навесні 2024 року його "активували" для збору розвідувальних даних про операції українських військових.

Зрадник використовував службове становище для збору секретної інформації про диверсійно-розвідувальні рейди на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках. Особливу увагу приділяв даним про маршрути переміщення українських воїнів, їхнє озброєння та цілі операцій.

За даними слідства, російські куратори планували використати отриману інформацію для знищення українських спецпризначенців як на лінії фронту, так і на тимчасово окупованих територіях півдня України.

Під час обшуків у затриманого вилучено засоби конспіративного зв'язку, комп'ютерну техніку та накопичувачі інформації. Слідчі встановили, що вербування відбулося через його російські зв'язки.

Зловмиснику оголосили про підозру за статтею "державна зрада" (ч. 2 ст. 111 ККУ). Наразі підозрюваний перебуває під вартою. За скоєний злочин передбачено довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію провели військова контррозвідка та слідчі Одеського управління СБУ за процесуального керівництва прокуратури.

Раніше "Телеграф" писав, що на фронті затримали дронщика-зрадника. Він наводив російську артилерію на власну бригаду.