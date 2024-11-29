В одеській Аркадії згорів пляжний комплекс (відео)
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Пожежникам майже нічого не вдалося врятувати
У п’ятницю, 29 листопада, на одеському пляжі "Аркадія" згорів пляжний комплекс True man, який спалахнув ще вночі. Хоча співробітники МНС почали гасити пожежу ще у темний час доби, вони не припинили роботу досі.
Відповідні кадри опубліковано у Youtube-каналі "Чоловік біля моря". На кадрах видно стовпи диму, що піднімаються від згарища.
Пляжний комплекс вигорів майже повністю. Пожежа почалася ще вночі, але пожежники й досі працюють. Все в диму.
Причина пожежі наразі невідома. Це може бути як підпал, і коротке замикання. Місцеві жителі схиляються до першого варіанта.
У ДСНС прокоментували подію у клубі. Там зазначили, що пожежа була масштабною.
"Через значний вітер була загроза поширення вогню на поряд розташовані будівлі, якій пожежникам вдалося запобігти", — йдеться у повідомленні.
На місці працює дослідно-випробувальна лабораторія для встановлення причини займання.
Нагадаємо, раніше в селі Баркасове, що на Закарпатті, під час пожежі загинув чоловік. Його сусідка через переляк померла від інфаркту.