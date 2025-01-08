История одесского метро: почему грандиозный проект так и не был реализован (видео)

Минутка увлекательной истории

Одно время идея строительства в городе метрополитена серьезно обсуждалась на уровне горсовета, но возможностей для реализации этого масштабного проекта так и не нашли. С тех пор огромный город-миллионник утопает в транспортных коллапсах и ежедневно буквально застывает в огромных пробках.

"Телеграф" рассказывает о том, почему в Одессе так и не появилось метро, учитывая тот факт, что еще в советское время она должна была получить метрополитен.

Советские времена и проекты

Впервые идея строительства метро в Одессе была озвучена еще в 60-х годах, однако реальных перспектив появления метро в городе тогда еще не было, так как по численности населения город "не дотягивал". Именно поэтому идея о создании метрополитена даже не была отражена в генеральном плане развития города 1966 года.

В 70-х годах численность населения Одессы стремительно приближалась к миллиону и руководство города впервые начали вести серьезные разговоры о необходимости строительства метро.

Кроме этого вытянутость города вдоль моря и его относительно небольшая ширина, что позволило бы построить одну длинную, "осевую", линию. Благодаря этому крупные жилмассивы на юге, юго-западе и севере соединили бы с центром.

В середине 80-х ленинградский институт "Ленметрогипротранс" приступил к проектированию первой линии метрополитена в Одессе. Речь шла о том, что необходимо будет прокладывать тоннели ниже пластов известняка, испещренных катакомбами, и в прибрежных районах.

Первые шесть станций должны были связать центр города с промзоной Пересыпи. Вторая очередь строительства протянулась бы до Лузановки, а затем до Паустовского. Вдоль улицы Крымской, ныне Крымского бульвара, даже был оставлен землеотвод под строительство тоннеля мелкого заложения, в виде полосы деревьев.

Предпоследний генсек КПСС Черненко был родом из Красноярска, и в списке городов-кандидатов на постройку метрополитена Одессу заменили другими городами – Ереваном и Красноярском. Так был упущен шанс на строительство метро в 80-е.

Одессу включили в следующий план благоустройства, на 1989 год. Строительство планировали начать в 1991 году, все подписи были собраны, кроме подписи Черненко, но в то время Черненко уже практически умирал в больнице. Список все таки дошел до него… и он собственноручно вычеркнул Одессу и Донецк, включив Ростов, Красноярск и Челябинск.

В результате этого одесскому метрополитену при СССР не был дан старт.

Постсоветские мечты о метро или монорельсе

В бурные 90-е о метро даже не заикались, но уже в 1998 году снова начали появляться разработки систем монорельса и метрополитена, созданные одесскими инженерами.

Сначала планировалось создать одну линию, эстакаду монорельса, связывающую Морвокзал с центром города, до Приморского бульвара.

Монорельс предполагалось оснастить электродвигателями линейного типа. Это было дешевле обычных двигателей почти на 40 процентов. Проект, разработанный инженером Беликовым, должен был обходиться в миллион долларов, по курсу 2000 года, на километр, без учета стоимости подвижного состава и станций.

Это в 20 раз дешевле строительства обычного метрополитена. Пилотный испытательный проект оценивался в три миллиона долларов. О высокой реальности строительства в Одессе монорельса говорил тот факт, что под Киевом, в пгт Гостомель была сооружена испытательная линия монорельса "Капвей".

Чуть позже, в 2001-2003 годах неоднократно появлялись проекты создания в Одессе метрополитена по различным схемам, соединявшего центр города с поселком Котовского. Это было классическое метро, трамвайные линии на эстакадах, разнообразные вариации "легкого" метро и даже подвесная канатная дорога.

После 2005-го года проектные разработки одесского метро забросили, а городская власть решала более насущные проблемы.

Тем не менее, в проект генерального плана Одессы были заложены две линии "скоростного внеуличного транспорта" — сквозную по направлению "Север-Юг" и пересекающая ее ветка от Фонтанной до Тираспольского шоссе.

Программа развития метро в Украине, принятая в 2006 году, предусматривала строительство метро для Одессы, Львова и Запорожья, но она также не была реализована.

В 2009 году "Электротранс-Одесса" предложил новый план – строительство "легкого" метро. Они предлагали проложить подземно-воздушную линию в 22 км длиной. Правда, впоследствии эта идея не получила поддержки среди властей.

Впрочем, впоследствии, при подготовке проекта "Одесса — 2022", в 2012 году городские власти вновь заявили о намерении строить метрополитен в городе.

В наше время все работы по проектированию метро в Одессе заморожены и в связи с отсутствием инвесторов, и в связи с отсутствием целесообразности строительства.

Напомним, на "Сырецко-Печерской" линии киевского метрополитена есть загадочная станция, которой просто не существует на карте метро. Здесь горят фонари и работают дежурные, но никогда не останавливаются поезда и не выходят пассажиры.

Такие локации принято называть "станциями-призраками" из-за того, что они существуют, но увидеть их очень трудно. В Киеве также есть своя призрачная станция и называется она "Львовские ворота".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве на станции метро "Университет" можно увидеть древние окаменелости. Они сохранились в красном мраморе, которым облицованы стены этой станции столичной подземки.