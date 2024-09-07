В Одесі активісти самостійно "декомунізували" пам’ятник: як відреагували українці у мережі (фото, відео)

Історико-топонімічна комісія давно рекомендувала демонтувати елементи

В Одесі активіст Дем’ян Ганул звернувся до мерії з проханням прибрати з пам’ятника "Крила Перемоги" барельєфи ордена Леніна та радянської медалі "Золота Зірка". У результаті громадський діяч не став чекати на відповідь від міської ради Одеси і ввечері 6 вересня зніс барельєфи самостійно.

Прохання про демонтаж барельєфів надійшло до Одеської міської ради 2 вересня. Про це повідомляв один із місцевих пабліків у Telegram.

У зверненні депутата йшлося про те, що місцеві жителі звернулися до мерії з проханням звернути увагу на наявність радянських символів на пам’ятнику "Крила Перемоги". Активісти просили демонтувати барельєфи згідно з вимогою закону про декомунізацію або принаймні прикрити їх на час винесення рішення їхньої подальшої долі.

Депутат Марина Бойко, яка і надіслала листа на ім’я мера Труханова, також нагадала, що через барельєф пам’ятник неодноразово ставав об’єктом актів протесту і що історико-топонімічна комісія при виконкомі вже давно рекомендувала демонтувати ці елементи, але досі жодних кроків у цьому напрямі зроблено був.

Увечері, 6 вересня, громадський діяч та активіст Дем’ян Ганул разом зі своїм другом Владиславом Балінським зніс обидва барельєфи.

"А я просив владу зняти його толерантно, ну влада не завжди чує громадськість. Нагадаю, член не охороняється законом, не має жодної культурної цінності", — написав Ганул.

На місце події прибули одразу кілька екіпажів поліції. Активіста та його друга доставили до дільниці, де вони написали пояснення своїм діям. Пізніше Ганул записав звернення з відділення поліції, де розповів про те, що після всіх необхідних процедур вони мають бути відпущені додому.

Пізніше стало відомо, що правоохоронці наклали на активістів адміністративні протоколи. Про це повідомив Владислав Балінський.

Вже в суботу, 7 вересня, громадський діяч опублікував відео про те, що в Одесі на площі 10 квітня є ще один барельєф із Леніним та "Золотою Зіркою".

"Питання часу, коли впаде друге, тому я рекомендую владі показати як можна цивілізовано зняти зображення ідеолога радянського режиму. Виконавши нарешті закон про декомунізацію", — написав Ганул.

Вранці 7 вересня співробітники КП "Сервісний центр" приїхали до пам’ятника, забрали барельєфи та навели лад, повідомило видання "Думська".

У коментарях українці традиційно розділилися на два табори: одні щиро підтримують дії активіста, інші наполягають, що це вандалізм та руйнація історичного надбання.

Стела "Крила Перемоги" в Одесі – відомий символ міста, що нагадує перемогу над нацистською Німеччиною у Другій Світовій війні.

Стеллу відкрили 1984 року до 40-річчя визволення Одеси від нацистів. Верх меморіалу увінчаний золотою зіркою, яку несуть символічні крила воїнів-переможців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в одній із областей України знесли останню пам’ятку СРСР. Так, на Львівщині першими завершили декомунізацію.