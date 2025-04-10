"Весна не щадит": дед-квадробер в Одессе мяукал на прохожих (видео)

Люди в комментариях писали разное

Мужчина в центре Одессы ходил по улице и громко кричал на прохожих, делая вид, что он кот. Украинцы эмоционально отреагировали на это.

Соответствующее видео разместили в одесском паблике на Тике Ток странице. Авторы видео подписали его так: "В центре Одессы замечен квадробер-дед, который мяукает на прохожих".

Нарядный мужчина в очках ходит по улице и смешит людей своей пародией на животное. Молодежь от дедушки убегает и громко смеется.

Украинцы отреагировали на его поведение. Люди начали в пабликах придумывать разные версии этого действа.

Кто-то писал, что главное такое поведение не ночью под окнами. Были и те, кто более безразлично к этому отнесся и сказали, что главное он не бросается на других.

Также украинцы писали, что так подействовала весна на дедушку. Украинцы отмечают, что в Одессе так много.

Украинцы обратили внимание, что дедушке отвечали прохожие. Это изрядно произвело впечатление на комментаторов.

Кто такие квадоберы

Квадроберы — это люди, а чаще подростки, подражающие поведению животных. Так называемая квадробика – это вид спорта, возникший в Японии. Во время соревнований участники передвигаются на четвереньки как животные. Тренд начал стремительно набирать популярность во всем мире, в том числе и в Украине. Квадроберы на лице носят маску, на руках перчатки в форме кавычек, а сзади прицеплен искусственный хвост. К слову, в центре Львова квадробер испугал собаку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "Сильпо" заметили мужчину со странным домашним любимцем. Местный мужчина рассчитывается на кассе с голубем, спокойно сидящим на его плече.