"Світ чокнувся": у центрі Львова квадробер налякав собаку, курйозне відео

На квадробері були "лапки", прикріплений хвіст, відповідна маска, а також інші аксесуари

На площі Ринок у Львові собака зіткнувся з однією з представниць руху квадроберів, який набирає популярності, і відреагував переляком. Тварина була здивована незвичною поведінкою людини й почала гавкати на дівчину в костюмі кішки.

Відповідне відео поширилося по соціальним мережам. Користувачі вже встигли висловити свою думку щодо цієї ситуації.

На кадрах видно, що біля господарів із собакою осторонь з’являється квадробер. Помітивши цю переодягнену в костюм тварини люд почав гавкати. При цьому та підходила дедалі ближче. На дівчині були "лапки", прикріплений хвіст, відповідна маска, а також інші аксесуари для квадробінга.

Реакція соцмереж

Під роликом із квадробером з’явилися коментарі українців:

"Проблема в тому, що все це активно пропагується в соцмережах і лягає на неокріплі голови дітей((( ми досить суворо контролюємо те що дивиться донька, але нещодавно вона прийшла і каже: "А чого ви не хочете, щоб я була квадробером?". Я в шоці, особливо враховуючи що ця тема вдома не піднійалась і взагалі звідки вона про це знає. Виявляється в школі подружки розказують і взагалі "Вони так грають";

"Світ цокнувся"

"Чому квадробер без намордника?"

Зазначимо, що раніше в мережі було опубліковано ще одне відео, зняте у Львові. На ньому квадробер "переходить" дорогу по пішохідному переходу.

Довідка: квадробінг – це субкультура. До неї належать як діти, і дорослі. Послідовники цього тренду пересуваються рачки, використовуючи тематичні аксесуари – маски та накладні хвости, імітуючи тварин. Саме слово "квардробер" походить від квадробіки. Квадробіка – це вид фізичної активності, де люди імітують рух тварин, бігаючи на чотирьох кінцівках. Назва походить від латинського слова "quattuor" (чотири) та "аеробіка".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Одесі квадробери напали на бабусю та покусали її собаку. Пенсіонерка дуже злякалася і мало не знепритомніла.