"Програв у карти?": чоловік в Одесі переполошив місто своїм зовнішнім виглядом (курйозне відео)

Багато українців у коментарях почали вигадувати жарти до ролика.

Чоловік з Одеси став героєм вірусного відео через своє незвичайне вбрання. Курйоз потішив українців, які почали гадати, що ж спонукало так одягатися героя ролика.

Відповідне відео розповсюджують місцеві паблики. Автори посту іронічно додають підпис "звичайний ранок".

На кадрах можна побачити чоловіка, який впевнено крокує вулицею в наряді, що нагадує гавайські шати. Шию та голову він вирішив прикрасити вінками, а пояс прикрити спідницею. Щоправда, мабуть, герой відео все ж таки вирішив перестрахуватися, а тому напівпрозора спідниця була одягнена поверх шортів.

Багато українців у коментарях почали вигадувати жарти до ролика і гадати, що ж спонукало чоловіка так вбратися. Однією з найпопулярніших версій серед коментаторів є спір.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українець знайшов незвичайне застосування двигуну дрона РФ і став героєм мемів.

Також ми розповідали про те, як усі проблеми з НМТ показали в одному курйозному відео.