"Хочеш зняти показники? Годуй!" Пернаті охоронці лічильника насмішили українців (відео)

Курйозне відео завірусилося в мережі

Пташка зробила гніздо в металевому ящику, який захищає газовий лічильник від негоди. Вона не лише встигла відкласти там яйця, але вже вигодовує пташенят.

Відповідне відео розмістили у TikTok. Власник будинку, до якого підключений лічильник, виявив чотири відчинені дзьоби при спробі зняти показники.

Очевидно "орлята" очікували, що їх погодують. До речі, на кадрах неможливо зрозуміти, який це вид птахів, оскільки, крім дзьобів тих, що "голодують", нічого не видно.

Металева скринька розміщена на зовнішній стіні приватного будинку. Усередині неї під лічильником – великий оберемок сіна чи чогось схожого, посередині якого й підростають пташенята.

До речі, птахи можуть вити гнізда в найнесподіваніших місцях, що буває викликано різними факторами, включаючи відсутність відповідних традиційних місць, прагнення до безпеки або просто випадковість.

Пернаті проникають на горища, підвали, сараї та навіть у житлові приміщення. Вони нерідко селяться на карнизах, у ринвах, на кондиціонерах, а іноді навіть на світлофорах.

Раніше ми писали, що голуби на дачі, у саду чи навіть на балконі можуть стати справжньою проблемою влітку. Птахи в пошуках їжі можуть брати в облогу ваш балкон або літню терасу, при цьому безсовісно гадячи на всі поверхні. Однак є способи, як їх віднадити зі свого двору чи дачі.