Кімната біля моря за копійки. В Одесі здають житло за доступними цінами, але є нюанс (фото)

Такі умови підійдуть не усім

Відпочинок в Одесі здебільшого асоціюються з неабиякими витратами, але, попри високі ціни на оренду, все ж є доволі бюджетні варіанти. Так, до прикладу, можна орендувати кімнату біля моря за 400 грн.

Про це свідчить портал, де розміщено відповідне оголошення. Зазначається, що ціна вказана за людину на добу. Кімнати здаються на 12-тій станції Великого Фонтану в 500-х метрах від моря.

"Перший дім на трьох людей. Другий дім складається з двох кімнат, перша кімната на 2-х, друга на 3-х чоловіків. Кожний з двох котеджів має свою кухню та душову кабінку. 400 грн з людини на добу", — йдеться в оголошенні.

Кімнату в Одесі здають за 400 грн

На фото видно, що умови проживання викликають питання. Адже кімнати дуже прості, без вікон та зі старими шпалерами. Мають невелику шафу, стільці та ліжко. До слова, постільна білизна теж не нова. Також душ та туалет спільні для усіх людей, що проживають на території будинків. Рукомийник стоїться просто на вулиці, але має невелике дзеркало.

Двір кімнати в Одесі за 400 грн

Душ

Двір в Одесі

Рукомийник

Двір, де здають кімнату за 400 грн

Враховуючи те, що кімнату можуть орендувати до 8 людей одразу, виникає питання щодо санітарних умов користування туалетом та душем. Навіть сам дворик на фото виглядає несвіжим, а його територія завішана простирадлами та маскуючими сітками. До слова, орендодавець не показав на фото кухню та зону, де люди можуть їсти.

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