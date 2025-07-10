Всюди — грибок, а стеля ось-ось впаде: в Одесі продають руїни за чималу суму (фото)

Тут немає жодних зручностей та комунікацій

На ринку нерухомості Одеси з'явилася незвична пропозиція — квартира на землі з окремим входом та присадком. Це — не просто квартира, а справжня перспектива для тих, хто мріє про приватне житло.

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті купівлі-продажу. Зазначимо, що це помешкання має нюанс: воно потребує повної реконструкції — від підлоги до даху.

Загальна площа об'єкта становить 34 м², і розташований він на першому поверсі одноповерхової будівлі.

Вигляд подвір'я

Продавець навіть зазначає, що можна добудувати другий поверх, а також підкреслює наявність присадка та зручне розташування — буквально в декількох хвилинах від центру Одеси. Розташована оселя в Приморському районі:

Місце розташування будинку

Однак стан житла — аварійний. Згідно з описом та фото, квартира знаходиться в повному занепаді. Стіни — оголені, місцями видно цеглу, штукатурка — обсипана, а сліди плісняви й вологи свідчать про серйозні проблеми з гідроізоляцією.

Вигляд квартири зсередини

Стеля — потріскана, подекуди частково обвалилася, відкриваючи балки перекриття. Підлога — нерівна, з провалами, а в деяких кімнатах залишилася стара дерев'яна основа, яка давно втратила свою функціональність.

Вигляд квартири зсередини

Вигляд квартири зсередини

Вигляд квартири зсередини

Вигляд квартири зсередини

В оголошенні зазначено, що санвузол — відсутній, опалення — твердопаливне, а комунікації є лише "у дворі", тобто фактично підключення води, електрики чи каналізації новому власнику доведеться вирішувати самостійно. Вікна — зношені дерев'яні рами, деякі шибки розбиті або сильно забруднені.

Вигляд квартири зсередини

На додачу — занедбане подвір'я, яке потребує ретельного впорядкування.

І хоч квартира оцінена у 418 386 грн (орієнтовно $10 000), реальний обсяг вкладень на відновлення може бути в кілька разів більшим.

Схема квартири

Втім, для інвестора або майстра із "золотими руками" це справді може бути перспектива: своє житло в центрі міста з землею під ногами та потенціалом для розширення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Хаджибейському районі Одеси виставили на продаж квартиру, у якій є роздільний санвузол та необхідні меблі. Однак, варто зауважити, що квартира потребує капітального ремонту.