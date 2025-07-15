Зручне розташування та низка бонусів: де знайти дешеве житло неподалік Одеси (фото)

Для орендарів пропонують відеоспостереження, паркування, гардероб і сейф

У курортній Крижанівці, що на Одещині, пропонується для подобової оренди просторий та затишний будинок площею 180 м². Це — ідеальне житло для комфортного літнього відпочинку біля узбережжя Чорного моря.

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті купівлі-продажу. Будинок розташований за адресою: Гонтаренко, 24.

Відстань до пляжу становить лише 5-7 хвилин пішки, а поруч знаходяться магазини, кафе, дитячий майданчик і зелена зона для прогулянок.

В оренду пропонують будинок із 5-ма кімнатами, у яких можуть розміститись до 6 осіб. Житло оснащене всім необхідним для зручного проживання: кухня обладнана газовою плитою, обідньою зоною з кутовим диваном і великим столом, а санвузол поділений на ванну кімнату з душем, ванною та умивальником і окремий туалет. Спальні кімнати мають як двоспальні, так і односпальні ліжка, а також телевізори й багато природного світла.

Вигляд кухні в будинку

Вигляд кухні в будинку

Вигляд ванної кімнати в будинку

Вигляд туалету в будинку

Вигляд спальні в будинку

Вигляд спальні в будинку

Вигляд спальні в будинку

Вигляд спальні в будинку

Авторка оглошення зазначила: для гостей передбачені пральна машина, холодильник, мікрохвильова піч, праска та інша побутова техніка. У вітальні встановлено телевізор, доступний Wi-Fi, а у дворі є простора тераса з навісом, столом, стільцями та гойдалкою — ідеальне місце для відпочинку на свіжому повітрі.

Вигляд подвір'я будинку

Вигляд подвір'я будинку

Вигляд подвір'я будинку

До послуг орендарів — автономне опалення, відеоспостереження, паркувальне місце, гардероб і навіть сейф. Житло підходить для проживання з дітьми та домашніми улюбленцями. Можлива безготівкова оплата, бронювання без авансу, а також здача погодинно.

Ціна оренди стартує від 250 гривень за добу, мінімальний термін — 2 ночі. Це — чудова можливість провести літній відпочинок біля моря в комфорті і спокої, насолоджуючись природою і всією необхідною інфраструктурою поруч.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одеській області для шанувальників відпочинку біля моря з'явилася приваблива пропозиція — у селі Санжійка здають приватний будинок.