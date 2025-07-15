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Зручне розташування та низка бонусів: де знайти дешеве житло неподалік Одеси (фото)

Автор
Марта Іваненко
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Поблизу Одеси здають в оренду невеликий будиночок
Поблизу Одеси здають в оренду невеликий будиночок. Фото OLX, Unsplash/колаж "Телеграфу"

Для орендарів пропонують відеоспостереження, паркування, гардероб і сейф

У курортній Крижанівці, що на Одещині, пропонується для подобової оренди просторий та затишний будинок площею 180 м². Це — ідеальне житло для комфортного літнього відпочинку біля узбережжя Чорного моря.

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті купівлі-продажу. Будинок розташований за адресою: Гонтаренко, 24.

Відстань до пляжу становить лише 5-7 хвилин пішки, а поруч знаходяться магазини, кафе, дитячий майданчик і зелена зона для прогулянок.

В оренду пропонують будинок із 5-ма кімнатами, у яких можуть розміститись до 6 осіб. Житло оснащене всім необхідним для зручного проживання: кухня обладнана газовою плитою, обідньою зоною з кутовим диваном і великим столом, а санвузол поділений на ванну кімнату з душем, ванною та умивальником і окремий туалет. Спальні кімнати мають як двоспальні, так і односпальні ліжка, а також телевізори й багато природного світла.

Оренда житла подобово Крижанівка
Вигляд кухні в будинку
Оренда житла подобово Крижанівка
Вигляд кухні в будинку
Оренда житла подобово Крижанівка
Вигляд ванної кімнати в будинку
Оренда житла подобово Крижанівка
Вигляд туалету в будинку
Оренда житла подобово Крижанівка
Вигляд спальні в будинку
Оренда житла подобово Крижанівка
Вигляд спальні в будинку
Оренда житла подобово Крижанівка
Вигляд спальні в будинку
Оренда житла подобово Крижанівка
Вигляд спальні в будинку

Авторка оглошення зазначила: для гостей передбачені пральна машина, холодильник, мікрохвильова піч, праска та інша побутова техніка. У вітальні встановлено телевізор, доступний Wi-Fi, а у дворі є простора тераса з навісом, столом, стільцями та гойдалкою — ідеальне місце для відпочинку на свіжому повітрі.

Оренда житла подобово Крижанівка
Вигляд подвір'я будинку
Оренда житла подобово Крижанівка
Вигляд подвір'я будинку
Оренда житла подобово Крижанівка
Вигляд подвір'я будинку

До послуг орендарів — автономне опалення, відеоспостереження, паркувальне місце, гардероб і навіть сейф. Житло підходить для проживання з дітьми та домашніми улюбленцями. Можлива безготівкова оплата, бронювання без авансу, а також здача погодинно.

Ціна оренди стартує від 250 гривень за добу, мінімальний термін — 2 ночі. Це — чудова можливість провести літній відпочинок біля моря в комфорті і спокої, насолоджуючись природою і всією необхідною інфраструктурою поруч.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одеській області для шанувальників відпочинку біля моря з'явилася приваблива пропозиція — у селі Санжійка здають приватний будинок.

Теги:
#Море #Житло #Курорт #Одеська область