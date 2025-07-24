Побитий, але не скорений. Як зараз виглядає легендарний "Привоз" після атаки (репортаж)

Росія атакувала Одесу "шахедами"

Внаслідок російського удару по Одесі значних пошкоджень зазнав один з найбільших ринків "Привоз". Рятувальники вже загасили пожежу, а люди долучились до ліквідації наслідків.

На місці інциденту побувала кореспондентка "Телеграфу" Валерія Куценко. Зазначається, що Росія вдарила по Одесі дронами, один з "шахедів" впав на території ринку.

"Внаслідок атаки в місті спалахнули пожежі, пошкоджено цивільні об'єкти, зокрема житлову багатоповерхівку, ринок "Привоз", АЗС та архітектурні пам'ятки в центрі", — йдеться у повідомленні під відео.

"Привоз" після удару Росії, Фото: Валерія Куценко, "Телеграф"

Як зараз виглядає "Привоз", Фото: Валерія Куценко, "Телеграф"

Рятувальник і люди ліквідовують наслідки атаки, Фото: Валерія Куценко, "Телеграф"

На фото видно, що рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки та розбирати завали. Власники та працівники магазинів, торгових точок також долучились до робіт. Руйнувань зазнали не тільки точки на "Привозі", а й будівлі навколо. Усюди повилітали вікна, повибивало шибки, подекуди пошкоджено металеві конструкції.

На дорогах валяються уламки скла, бетону та металу, покрівля будівель, рух транспорту тимчасово призупинено. Точні збитки удару по "Привозу" ще встановлюються, руйнування значні. Проте українці з самого ранку долучились до ліквідації наслідків і докладають чимало зусиль, аби якомога швидше відновити роботу легендарного ринку Одеси.

Зруйнована будівля, Фото: Валерія Куценко, "Телеграф"

Магазин іграшок після атаки, Фото: Валерія Куценко, "Телеграф"

Як зараз виглядає "Привоз", Фото: Валерія Куценко, "Телеграф"

Зауважимо, що "Привоз" — це легендарний центральний ринок Одеси, який існує вже близько 200 років. Він є одним з найбільших ринків України, який зберігає свій автентичний одеський колорит. 24 липня Росія поцілила не просто по цивільному об'єкту, а по історичному надбанню Одеси та України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 22 липня Одеса також опинилася під атакою. Було пошкоджено житлову інфраструктуру, згоріла адміністративна будівля та припарковані на вулиці автомобілі.