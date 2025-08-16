На пляжі болото і без людей. У що російська окупація перетворила легендарний курорт Азовського моря (відео)

Користувачі у мережі шоковані кадрами з курорту

Російська окупація занапастила чимало українських курортів, особливо на узбережжі Азовського моря. Наразі деякі з них важко впізнати, це ж стосується і Кирилівки.

У мережі завірусились свіжі відео з курорту, де море перетворилось на желе з медузами. Зазначається, що кадри зняті в серпні 2025 року.

На першому відео видно, що все узбережжя Азовського моря фактично усіяне медузами в перемішку з копою водоростей. Така комбінація створює своєрідне желе, яке розгойдують хвилі. До слова, медузи досить великі, тому контакт з ними у воді може закінчитись опіками та алергію.

На другому ролику ситуація трошки краща, але медуз у воді також чимало. Водоростей менше, ніж на попередньому, але плавати в такому морі може бути небезпечним. Окрім того, ці відео об'єднують не тільки медузи та водорості, а й відсутність людей. Ролики зняти в пік сезону, адже у серпні на Азовському морі зазвичай яблуку не було, де впасти, однак російська окупація це змінила.

До слова, у коментарях користувачі зауважили, що навіть природа проти російської окупації, тому море так виглядає. Хтось питав, де люди, адже до повномашстабки медузи та водорості не заважали туристам відпочивати.

Додамо, що Кирилівка окупована з 2022 року і вже третій рік не бачила нормального сезону. Хоча ще у 2019 цей курорт відвідали понад 1,5 мільйона людей.

