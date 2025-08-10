Безлюдний "острів": як виглядає Кирилівка під окупацією у серпні 2025 (відео)

До окупації на пляжах Кирилівки було не проштовхнутися, а зараз цей курорт порожній

Влітку популярний курорт у Кирилівці Запорізької області, який тимчасово окупований російськими загарбниками, буквально порожній у розпал сезону. На пляжі хоч і є люди, але в порівнянні з тим, як було раніше, на курорті, можна сказати, майже нікого немає.

Відповідне відео було опубліковано у соцмережах. На кадрах видно, що на одному з пляжів на шезлонгах проводять час від сили кілька десятків людей.

Варто зазначити, що в 2021 році, до початку повномасштабної війни, на цьому курорті завжди були зайняті всі місця на базах відпочинку, а на пляжах буквально не було де пройти.

Для порівняння, у відкритому доступі ми знайшли фотографію, зроблену у Кирилівці у 2021 році, до окупації.

Кирилівка у 2021 році

На фото видно, що курорт популярний і його відвідує величезна кількість людей. До того ж, у Кирилівці завжди була безліч розваг для відпочиваючих, а зараз там немає нічого.

