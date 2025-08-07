Це має знати кожен: як вибрати гриби, щоб не отруїтися

Важливо врахувати, що вживання дикорослих грибів, консервованих у домашніх умовах, може призвести до захворювання на ботулізм

Під час грибного сезону багато хто купує цей продукт на прилавках магазинів, з рук чи збирає в лісах сам. Однак це може бути вкрай небезпечно.

У Держпродспоживслужбі України в Закарпатській області розповіли, які вимоги безпеки щодо вживання дикорослих грибів слід знати та дотримуватись. Усього є кілька основних правил, які потрібно просто запам’ятати.

Бажано відмовитися від споживання дикорослих грибів , натомість віддати перевагу штучно вирощеним печерицям і гливи;

, натомість віддати перевагу штучно вирощеним печерицям і гливи; Купуйте гриби лише у спеціально призначених для цього місцях – у закладах роздрібної торгівлі, де забезпечено наявність відповідного маркування з інформацією для споживача про походження, безпеку та якість продукту, або на агропродовольчих ринках, де у лабораторіях Держпродспоживслужби досліджуються продукт на утримання радіонуклідів.

– у закладах роздрібної торгівлі, де забезпечено наявність відповідного маркування з інформацією для споживача про походження, безпеку та якість продукту, або на агропродовольчих ринках, де у лабораторіях Держпродспоживслужби досліджуються продукт на утримання радіонуклідів. Не купуйте гриби на стихійних ринках, з рук, у місцях несанкціонованої торгівлі чи продавців на дорогах.

Якщо ж ви хочете збирати гриби самостійно, тоді зверніть увагу на ці правила:

не беріть невідомі вам гриби;

остерігайтеся пластинчастих грибів;

відмовтеся від старих, перезрілих або дуже молодих грибів, у яких нечітко виражені морфологічні ознаки;

небезпечні гриби, що ростуть поблизу швидкісних трас або на радіаційно забруднених територіях, оскільки гриби мають здатність накопичувати важкі метали;

при посусі грибів краще не збирати взагалі, оскільки в спеку гриб втрачає воду і накопичує токсини;

уважно перевірте зібрані гриби, перш ніж починати готувати страву або заготовляти;

не вживайте сирих грибів;

відібрані гриби спочатку промийте та відваріть кілька разів у підсоленій воді (не менше трьох) протягом 30 хвилин, зливаючи щоразу бульйон (не використовуйте його для приготування інших страв);

готові страви із грибів зберігайте на холоді в емальованому посуді, але не більше доби.

Як не отруїтися грибами. Інфографіка: Держпродспоживслужба

Українцям також нагадують, що вживання дикорослих грибів, консервованих у домашніх умовах, може призвести до захворювання на ботулізм. Збудник ботулізму розвивається в умовах низького вмісту кисню і може потрапити до консервованих грибів.

Також наголошується, що вживання грибів категорично протипоказане дітям. Грибні страви також радять виключити вагітним, які годують грудьми, людям похилого віку, а також людям, які мають захворювання ШКТ.

"Ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після вживання, так і протягом кількох днів. При появі будь-яких симптомів харчового отруєння після вживання грибів важливо одразу звертатися до лікаря. Негайно викликайте швидку допомогу та акцентуйте увагу на тому, що хворий вживав гриби!"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яке морозиво краще не купувати у магазинах. Не всі холодні десерти із полиць супермаркету безпечні для здоров’я.