Ніколи не їжте ці сливи, щоб не нашкодити собі

Утримайтесь, якщо сумніваєтесь

На ринку та в магазинах з’явилося багато слив. Проте не всі плоди безпечні для споживання.

"Телеграф" розповість, які сливи не варто їсти. Це може нашкодити вам.

Сливи з ознаками бродіння

Якщо плід має кислуватий або алкогольний запах, м’яку консистенцію, темні плями або сочиться — він почав бродити. Такі сливи можуть викликати отруєння.

Недозрілі зелені сливи

Незрілі плоди містять велику кількість кислоти, яка дратує слизову шлунка. Особливо обережними мають бути люди з гастритом або підвищеною кислотністю.

Сливи з білесим нальотом, що не змивається водою

Це може бути ознакою обробки хімічними засобами або пліснявою. Навіть якщо плід виглядає цілим, вживати його не варто.

Сушені сливи з надмірним блиском

Якщо чорнослив виглядає неприродно блискучим, це може свідчити про обробку гліцерином або жиром для кращого товарного вигляду. Такі добавки не завжди безпечні.

Що робити

Обирайте сливи без плям, тріщин і різкого запаху. Мийте плоди теплою водою перед споживанням. Зберігайте в холодильнику не довше 3–5 днів. Якщо є сумніви — краще утриматися.

Слива

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