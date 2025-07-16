У закладі відомого ресторатора у Львові масово отруїлися люди: власник вже пояснив, що сталося

Мережа ресторанів "Китайський привіт" є популярною в Україні

14-15 липня у Львові відбулося відкриття нового закладу відомого ресторатора Михайла Кацуріна. В місті почав працювати заклад "Китайський привіт" – один з мережі ресторанів азійської кухні. Вже у середу, 16 липня, власник повідомив про отруєння.

Про це Кацурін написав на своїй сторінці в Instagram. За його словами, симптоми отруєння виявилися у щонайменше 11 гостей, а сам він також потрапив до інфекційного відділення.

"Я отруївся у власному ресторані у Львові. І, на жаль, не тільки я. Станом на зараз 11 гостей повідомили нам про симптоми отруєння", – повідомив Кацурін.

Попередньою причиною отруєння він назвав яйця та яєчний крем у десертах, які подавали 14 і 15 липня. Наразі заклад тимчасово зачинено.

За словами ресторатора, команда:

покриє витрати на лікування всім постраждалим та підтримуватиме з ними зв’язок;

звернулася до санепідемслужби, яка вже провела перевірку персоналу, поверхонь та продуктів;

утилізує всі залишки продуктів у ресторані, незалежно від результатів аналізів;

публічно повідомить про результати перевірки як гостям, так і громадськості.

Надія Дорофєєва на відкритті закладу "Китайський привіт" у Львові

"Я теж лягаю в інфекційку, бо стан паскудний", – зазначив Кацурін. Він закликав всіх, хто також відчуває симптоми отруєння після відвідування ресторану, звернутися до адміністрації через Instagram-акаунт закладу.

Відкриття ресторану "Китайський привіт" у Львові

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