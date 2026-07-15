Росія влаштувала нетиповий ракетний обстріл Одеси. Є загиблі та постраждалі

Росіяни вигадали нову тактику

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Вранці у середу, 15 липня, в Одесі пролунали вибухи. Перед ударом ракети намотували кола над морем близько 30 хвилин, що створило плутанину у фіксації повітряних цілей.

Оновлено 7:48 Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі. Пошкоджені житлові будинки, поінформував начальник Одеської МВА Сергій Лисак. Станом на 7:47 відомо про трьох загиблих. Ще троє людей отримали поранення. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

В чому особливість ранкового удару по Одесі

Про це повідомляє місцевий паблік XYDESSA LIVE. Росіяни запустили ракети з території окупованого Криму, зазвичай вони долітають дуже швидко. Дали повітряну тривогу, але ракети перестали фіксуватися, її скасували. Вирішили, що пуски були імітаційні.

Проте ракети з'явилися знову та пішли на місто, знову дали тривогу й майже одразу пролунали вибухи. Виявилося, що пуски були справжні, а ракети намотували кола над морем.

Потім росіяни підняли в небо ще два винищувачі Су-34. Вони летіли на пускові рубежі. Проте, можливо, це була імітація пусків, бо о 7:18 для Одеси дали відбій повітряної тривоги.

Росіяни активізували удари по Одесі — в чому причина

Останнім часом росіяни практично цілодобово б'ють по Одесі ракетами та безпілотниками. Водночас атак, зокрема, по Дніпру нібито стало менше.

Як пояснив "Телеграфу" речник Української добровольчої армії, командир добровольчого формування "Одеса", голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук, збільшення кількості обстрілів Одеси є частиною стратегії РФ, яка спрямована на знищення економічного потенціалу України. Також серед цілей росіян є звичайний терор мирного населення.

Сергій Братчук. Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше полковник ЗСУ, речник оперативного командування "Південь" Владислав Волошин розповів "Телеграфу" чому росіяни почали бити по пляжах Одеси. За його словами, виконавцем таких атак людей може спецпідрозділ глави РФ Володимира Путіна.