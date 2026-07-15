Россия устроила нетипичный ракетный обстрел Одессы. Есть погибшие и пострадавшие

Россияне придумали новую тактику

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Утром в среду, 15 июля, в Одессе прогремели взрывы. Перед ударом ракеты наматывали круги над морем около 30 минут, что создало путаницу в фиксации воздушных целей.

Обновлено 7:48 В результате атаки погибшие и пострадавшие. Повреждены жилые дома, сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак. По состоянию на 7:47 известно о трех погибших. Еще три человека получили ранения. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В чем особенность утреннего удара по Одессе

Детали атаки сообщает местный паблик XYDESSA LIVE. Россияне запустили ракеты с территории оккупированного Крыма, обычно они долетают очень быстро. Дали воздушную тревогу, но ракеты перестали фиксироваться, ее отменили. Решили, что пуски были имитационными.

Однако ракеты появились снова и пошли на город, снова дали тревогу и почти сразу раздались взрывы. Оказалось, что пуски были настоящими, а ракеты наматывали круги над морем.

Затем россияне подняли в небо еще два истребителя Су-34. Они летели на пусковые рубежи. Однако, возможно, это была имитация пусков, потому что в 7:18 для Одессы дали отбой воздушной тревоги.

Россияне активизировали удары по Одессе – в чем причина

В последнее время россияне практически круглосуточно бьют по Одессе ракетами и беспилотниками. В то же время атак, в частности, по Днепру, якобы, стало меньше.

Как пояснил "Телеграфу" спикер Украинской добровольческой армии, командир добровольческого формирования "Одесса", председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук, увеличение количества обстрелов Одессы является частью стратегии РФ, направленной на уничтожение экономического потенциала Украины. Также среди целей россиян есть обычный террор мирного населения.

Сергей Братчук. Фото: Facebook

Напомним, ранее полковник ВСУ, спикер оперативного командования "Юг" Владислав Волошин рассказал "Телеграфу" почему россияне начали бить по пляжам Одессы. По его словам, исполнителем таких атак людей может быть спецподразделение главы РФ Владимира Путина.