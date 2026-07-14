Україна знешкодила 5 з 8 балістичних ракет: які системи ППО могли їх збити

Patriot залишається основним засобом, але існує ще одна ефективна система.

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Під час останньої атаки по Україні в ніч на 14 липня Повітряним силам вдалось збити або ж подавити п'ять балістичних ракет Іскандер-М/С-400 з восьми. Для цього могли використовувати не тільки ЗРК Patriot.

Звіт про збиття публікують Повітряні сили. Окрім балістики, вдалось збити дві авіаційні ракети та понад сотню дронів.

Чим можна збити балістичні ракети

Балістику майже не можливо збити з курсу і найефективнішим засобом залишається саме кінетичний вплив, коли ракета системи ППО фізично знищує ракету. Зробити це можуть ЗРК Patriot та SAMP/T.

Patriot PAC-3 вважається найефективнішим засобом проти "Іскандерів"/С-400. Саме Patriot Україна вже неодноразово використовувала для збиття балістичних цілей. Водночас останніми тижнями в країні були суттєві перебої з постачанням цих ракет. Про те, що Україна практично вичерпала запаси ракет для "петріотів" і на той момент не мала чим збивати російську балістику Зеленський повідомив на початку липня. Вже 9 липня після саміту НАТО президент повідомив, що Україна "найближчими днями" отримає новий пакет ракет PAC-3 від США. Він наголосив, що також є окремі домовленості із Європою.

Характеристики SAMP/T та модернізованої Aster 30/ Джерело: Укринформ

Ракети Aster 30 з SAMP/T — здатні перехоплювати балістичні ракети малої дальності. За технічними характеристиками — Aster 30 здатні влучати в балістичні ракети на дальності від 15 до 35 км. Україна має один такий комплекс.

Напередодні повідомлялось, що Україна отримає ліцензії на виробництво французьких ракет SCALP, Aster-30 для систем SAMP/T та авіабомб AASM Hammer.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна може невдовзі отримати свою систему протиповітряної оборони — йдеться про європейську програму "Фрея", для якої наша країна розробляла ракету. Очікується, що перше застосування в реальних умовах відбудеться до кінця 2026 року.