Вибухи, пожежі та десятки пошкоджених будинків: що відомо про нічну атаку по Україні (фото, відео)

Під ударом опинилися одразу декілька великих міст

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У ніч проти 12 липня Росія атакувала ударними безпілотниками Дніпро та Харків. Внаслідок цього в містах є постраждалі, а також зафіксовано пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, що відомо про обстріл. За інформацією Повітряних сил України, дрони були зафіксовані у напрямку цих міст після третьої години ночі.

При цьому моніторинги кажуть, що ворожі безпілотники летіли на Харків із півночі та північного сходу, а також рухалися у бік Дніпра із північного заходу.

Атака на Харків

За словами мера міста Ігоря Терехова, зафіксовано попадання ворожих дронів у Шевченківському та Київському районах.

Відомо, що внаслідок удару дронами по місту, у Шевченківському районі постраждали понад 20 житлових будинків, у Київському горів гаражний кооператив. Людей, які звернулися за медичною допомогою – троє.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє, що серед постраждалих у Шевченківському районі опинилася 16-річна дівчина. Медики надали всю необхідну допомогу.

Також, за його словами, був зафіксований удар по Салтівському району. Без постраждалих.

Атака на Дніпро та область

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа сказав, що цієї ночі ворог вчинив обстріл Дніпра.

Удару було завдано по підприємству харчової промисловості.

Внаслідок атаки, попередньо, обійшлося без постраждалих.

У Кривому Розі ворог атакував "шахедом" промислове підприємство. В результаті двоє людей загинули.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 11 липня Росія вдарила по Києву балістикою. Внаслідок обстрілу зачепило чотири райони, є поранені.