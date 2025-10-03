Збило течією. Стало відомо, ким була 23-річна дівчина, яка потонула в повені в Одесі (фото)

Дівчину збило течією 30 вересня. Її тіло знайшли 1 жовтня

Негода, яка днями вирувала в Одесі забрала загалом 9 життів. Серед загиблих — 23-річна Надія Мишей.

Що потрібно знати

Негода в Одесі 30 вересня спричинила повінь і забрала дев’ять життів

Серед загиблих — 23-річна співробітниця ОДА Надія Мишей

В ОДА підтвердили: загибла працювала в управлінні архітектури та містобудування

Внаслідок стихії пошкоджено сотні будинків та інфраструктуру, за кілька годин випала двомісячна норма опадів

В Одеській ОДА повідомили — дівчина працювала у них, в управлінні з питань містобудування та архітектури. Про зникнення молодої жінки повідомляли в соцмережах, до її пошуків ДСНС залучали водолазів, але марно — 1 жовтня її знайшли мертвою. Ім'я не повідомлялось через те, що батьки загиблої перебували за кордоном.

Надія Мишей/ Фото: Одеська ОДА

Свідки розповідали, що 23-річну дівчину збило течією — вона впала та зникла під водою. На зв'язок не виходила з 19 години 30 вересня, повідомляли в ОДА. За їхніми даними, тіло знайшли у провулку Сергія Ейзенштейна.

Наслідки стихії в Одесі

Негода розігралась 30 вересня. Станом на 3 жовтня відомо про майже 800 пошкоджених будинків.

Частина інфраструктури також була затоплена. В місті за кілька годин випала двомісячна норма опадів. Наразі в трагічній загибелі людей шукають винних, адже дощ не мав спричинити повінь. Повідомляють, що помпи, які мали відкачувати воду не були вчасно увімкнуті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що це не перша повінь в Одесі — до системи зливової каналізації питання поставали і раніше. Та не тільки Одеса в зоні ризику, кажуть фахівці.