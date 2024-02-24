Найбільший оператор танкерів Росії потрапив під санкції: що тепер з ним буде

Нові санкції повинні знизити доходи, які отримують російські терористи від нафти

Сполучені Штати впровадили санкції проти провідної російської танкерної групи "Совкомфлот" (FLOT.MM), щоб зменшити російські доходи від продажу нафти, за рахунок яких російський терористичний режим фінансує війну в Україні. "Совкомфлот", за даними США, причетний до порушення цінової стелі на російську нафту, а також до брехні з метою приховати реальну діяльність компанії з ухилення від санкцій.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США визначило 14 нафтових танкерів як судна, які частково належать "Совкомфлоту" та активно порушують нафтову цінову стелю.

"Сьогоднішні обмеження, по суті, спрямовані на вилучення деяких з їхніх засобів для цього, що змусить їх вкладати більше коштів у витрати, у створення нових шляхів для вивезення цієї нафти", – пояснив виданню чиновник зі Скарбниці США.

Росія покладається на свій "тіньовий флот", який вона зібрала з купи застарілих танкерів. Ці судна возять російську нафту в Китай та Індію та продають її з порушенням цінової стелі. За задумкою США, нові санкції ускладнять такі перевезення – оскільки вони робляться на велику відстань – та нібито змусять росіян витрачати більше на спроби пошуку ухилення від нових обмежень.

Сполучені Штати Америки (США) 23 лютого запровадили великий пакет санкцій проти Росії за напад на Україну та смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Обмеження посилили напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення РФ до нашої країни.

Європейський союз 23 лютого, у зв’язку з другою річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ухвалив 13-й пакет санкцій проти РФ. Ще більш жорсткими є обмежувальні заходи щодо російського військового та оборонного сектору.