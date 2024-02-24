Крупнейший оператор танкеров России попал под санкции: что теперь с ним будет

Новые санкции должны снизить доходы, получаемые российскими террористами от нефти

Соединенные Штаты ввели санкции против ведущей российской танкерной группы "Совкомфлот" (FLOT.MM), чтобы снизить российские доходы от продажи нефти, за счет которых российский террористический режим финансирует войну в Украине. "Совкомфлот", по данным США, причастен к нарушению ценового потолка на российскую нефть, а также ко лжи с целью скрыть реальную деятельность компании по уклонению от санкций.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США определило 14 нефтяных танкеров как суда, частично принадлежащие "Совкомфлоту" и активно нарушающие нефтяной ценовой потолок.

"Сегодняшние ограничения, по сути, направлены на изъятие некоторых из их средств для этого, что заставит их вкладывать больше средств в расходы, в создание новых путей для вывоза этой нефти", — объяснил чиновник из Казначейства США.

Россия полагается на свой "теневой флот", который она собрала из кучи устаревших танкеров. Эти суда возят российскую нефть в Китай и Индию и продают ее с нарушением ценового потолка. По задумке США, новые санкции усложнят такие перевозки – поскольку они делаются на большое расстояние – и якобы заставят россиян тратить больше на попытки поиска уклонения от новых ограничений.

Соединенные Штаты Америки (США) 23 февраля ввели большой пакет санкций против России за нападение на Украину и смерть российского оппозиционера Алексея Навального. Ограничения ужесточились накануне второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в нашу страну.

Европейский союз 23 февраля, в связи со второй годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину, принял 13-й пакет санкций против РФ. Еще более жесткими являются ограничительные меры в отношении российского военного и оборонного сектора.