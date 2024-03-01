Україні доведеться відправляти війська до Франції чи Канади? Політолог пояснив цікавий пункт в безпекових угодах

Україна може надавати, зокрема, військову допомогу цим країнам

В угодах у сфері безпеки з Британією, Францією та Канадою є одна відмінність від інших. У разі агресії проти цих країн Україна має надати їм військову підтримку. Однак у цьому випадку є нюанс.

Політолог Ігор Рейтерович розповів "Телеграфу" всі тонкощі цієї умови. За його словами, це не означає, що Україні необхідно буде відправляти свої війська, щоб розібратися з проблемами партнерів.

"Учасники (угоди. – Ред.) прагнуть, щоб військовий потенціал України був на такому рівні, який гарантуватиме у разі зовнішньої військової агресії проти Франції здатність України надати ефективну військову допомогу. Умови, формат та обсяг такої допомоги будуть визначатися учасниками", — йдеться в угоді, підписаній Зеленським та Макроном. Подібні формулювання також є в угодах із Канадою та Британією.

Рейтерович підкреслив, що в цьому випадку йдеться більше про консультації, обмін досвідом, а також, можливо, обмін досвідом і, можливо, миротворчі місії, досвід яких Україна вже має.

"Не думаю, що мова йде про проблеми чи конфлікти на територіях цих країн, але якщо в інших частинах світу буде загроза їхнім національним інтересам, Україна може надавати в тому числі військову допомогу. Але я б на це дивився крізь призму, умовно кажучи, миротворчих сил. Досвід такий в України є, і якби не війна, яку Росія розв’язала проти нас, я б не здивувався, якби наші військові з'явилися на Близькому Сході, чи мали якийсь стосунок до тих операцій, які на сьогодні планує Європейський Союз проти хуситів", — сказав політолог.

Також він додав, що ці угоди не означають зобов’язання України надсилати своїх військових, які воюватимуть за них. Все відбуватиметься через домовленості.

"Ці угоди діють для двох сторін, і це певною мірою підвищує нашу геополітичну значимість. Але не означає, що ми зобов'язані надати країнам певну кількість військ, які будуть за них воювати, і руками українців розв’язувати свої питання. Усе відбуватиметься через домовленості, консультації, і за їхніми результатами будуть ухвалюватися ті чи інші рішення", — каже політолог.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 1 березня президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підписали двосторонню угоду про безпеку.