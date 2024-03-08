Ексголовком Залужний у ролі посла у Британії: що стоїть за рішенням української влади

Залужний стає генералом запасу, але за потреби може досить швидко повернутися на військову службу

Президент Володимир Зеленський 7 березня затвердив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла нашої країни у Великій Британії. Запит ще має підтвердити британська сторона, але, швидше за все, питання вже вирішене.

Експерти проаналізували для "Телеграфу" такий хід влади та його можливі наслідки для України.

Нетиповий, але цікавий крок

Керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко акцентує, що понад пів року наше посольство у Великій Британії залишалося без голови.

"Це трапилося після абсолютно безглуздої ситуації з попереднім послом – Вадимом Пристайком. Коли через не зовсім обережне висловлювання у публічній сфері під час інтерв’ю його було знято з посади у липні минулого року".

За словами експерта, Залужний – не лише топ серед військових, не просто ексголовком, а й має чудові контакти безпосередньо з Великою Британією. Завдяки своєму досвіду спілкування з туманним Альбіоном на тих самих зустрічах у форматі "Рамштайн". Крім того, зазначає Ігор Чаленко, Залужний має спеціальну нагороду від британців – Перехідний меч королеви Великобританії. Так він відзначений за відмінне навчання (до речі, має чотири вищі освіти).

"З огляду на ступінь впізнаваності, довіри до Залужного, гадаю, Великобританія високо оцінить такий вибір української влади. Це точно не заслання, як оцінюють деякі українські експерти та політики опозиційного штибу. Це, швидше, посилення зв’язків із Британією, з якою ми в січні підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки", – наголошує експерт.

При цьому слід розуміти, продовжує Ігор Чаленко, що Залужний ще не став послом.

"Нетипово, що МЗС України опублікувало новину про затвердження президентом Зеленським кандидатури Залужного на цю посаду. Адже ми тільки направили агреман (попередню згоду однієї держави на призначення певної особи як глави дипломатичного представництва іншої держави) до Лондона. А щоб Залужний став послом, Великобританія має затвердити кандидатуру", – пояснює експерт.

Але інформаційно, за його словами, ми вже почали спостерігати за темою "Залужний посол".

Ігор Чаленко вважає, що повідомлення про ймовірну нову посаду ексголовкома було погоджено з британською стороною. Інакше оголошення такої інформації могло б призвести до дипломатичного скандалу через порушення усталених норм дипломатичного етикету.

"Залужний може себе ефективно показати на посаді посла у Великій Британії, – упевнений експерт. – Плюс – це можливість для нього зберегти величезний кредит довіри, який він має від українського суспільства. Тепер Залужний асоціюватиметься з допомогою від одного з наших найпотужніших союзників. Не встряючи у внутрішньополітичні скандали, полеміку, які ініціює, зокрема, низка опозиційних сил у нашій країні. Резюмуючи: маємо гарне рішення української влади, яке може посилити нас на британському напрямі (що особливо важливо у світлі виборів, намічених у Великобританії цього року), а також знизити градус напруги всередині України".

У чому ексголовком дасть дипломатам фору

Професор кафедри міжнародних відносин НАУ політолог Максим Ялі вважає, що таке призначення – вкрай своєчасне.

"У нас із середини минулого літа відсутній посол у Великій Британії, яка є одним з головних партнерів України. Ця країна надає нам колосальну військову та фінансову допомогу, вона першою підписала з нами договір про співпрацю у сфері безпеки. І було великим упущенням, що так довго не призначався туди наш посол", – наголошує експерт.

Він вважає позитивом і вибір кандидатури Залужного як посол.

"Ексголовком добре відомий у Великій Британії. Також таке ймовірне призначення демонструє, що основна сфера співпраці, яка цікавить Україну – військова. І в цьому плані Залужний як колишній головком дасть фору будь-якому дипломату (з погляду експертизи, знань, розуміння ситуації). Напевно, він уже має зв’язки з Міноборони Великобританії. Тепер додадуться і з політичним керівництвом. Крім того, Залужний має високий авторитет, зокрема політичний, причому не тільки в Україні. З цим частково пов’язане його призначення на дипломатичну посаду", – вважає Максим Ялі.

Експерт нагадує, що звільнення Залужного з посади головкому у лютому внесло розкол в українське суспільство. Частина його не підтримала рішення Зеленського, різко критикувала його. Була низка відповідних публікацій і в закордонній пресі. Однією з можливих причин відставки називали нібито політичні амбіції Залужного. Його рейтинг довіри навіть перевищував президентський.

"Фактично Залужний був єдиним можливим конкурентом Зеленського на майбутніх президентських виборах. Так що це було також частиною мотивації глави держави призначити ексголовкома послом. Щоб припинити всілякі інсинуації, не давати привід своїм політичним опонентам (перш за все — прихильникам експрезидента Порошенка) розганяти "зраду". Адже це негативно позначалося і на рейтингах Зеленського, і на єдності українського суспільства, чого не можна допускати в умовах війни з Росією, що триває", — підсумовує Максим Ялі.

Вигідне для всіх рішення

На думку аналітика, політтехнолога Олександра Кочеткова, призначення Валерія Залужного до Британії – це рідкісний випадок політичного консенсусу. Коли дві сторони незадоволені одна одною, але знайшли таке рішення, яке влаштовує кожну з них.

"Так, Офіс президента зберігає Залужного у вертикалі влади (а дипломатична служба має жорстку вертикаль, схожу на військову, там навіть своя "дідівщина" є). А вертикаль влади управляється ОП. Звичайно, на Банковій хотіли б відправити Залужного якомога далі, до Нової Зеландії, приміром. Але з цим не згодні наші закордонні партнери, — зазначає експерт. — Ну а Залужний отримує можливість опинитися далеко від своїх недругів, які його "дістають". А головне — від прихильників, які хочуть використати його для своїх політичних ігрищ".

Крім того, продовжує Олександр Кочетков, ексголовком зберігає можливість бути корисним для України. І при необхідності швидко повернутися – у будь-якій якості.

Аналітик нагадує, що розробка наших морських катерів-безпілотників, які чудово проявили себе в Чорному морі, діючи проти ворожого флоту, розпочиналася спільно з британцями. Є ще низка напрямів, які можна курувати, розвивати, розширювати, перебуваючи на позиції посла. І це буде добре і для України, і для Залужного, котрий не зникає з політичного поля, пояснює Олександр Кочетков.

"З військової служби Залужний тепер, зрозуміло, йде. Стає генералом запасу. Але має можливість, за необхідності, повернутися на військову службу досить швидко", — наголошує аналітик.

Він вважає призначення Залужного послом – проміжним рішенням.

"На якийсь час сторони, які до певної міри конкурують, опиняються далеко одна від одної, – зазначає експерт. – І кожна може якісніше зайнятися своєю справою – на користь України".