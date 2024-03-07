Зеленський пояснив несподіване рішення щодо відправлення Залужного послом до Британії

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливе призначення Валерія Залужного на посаду посла у Велику Британію. За його словами, колишній головком сам обрав для себе дипломатичний напрямок.

Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні. Він наголосив, що наша співпраця з англійцями має лише зміцнюватися.

Президент України зазначив, що спілкувався з колишнім головкомом після його відставки і той озвучив напрям, яким би хотів займатися.

"Сьогодні погодив кандидатуру Посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе – дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман", — сказав Зеленський.

Також сьогодні, 7 березня, Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом, який відвідав Україну. Президент подякував представнику країни-партнерки за "відчутне лідерство в безпековій підтримці України". Він ще раз підкреслив пріоритети України: посилення ППО, отримання далекобійної зброї, артилерії, постачання та спільне виробництво боєприпасів та техніки. Зеленський наголосив, що Україна та Британія вже досягли безпрецедентного рівня співпраці.