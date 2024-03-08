Потужний крок: Кулеба прокоментував призначення Залужного послом у Лондон

Посол України в Британії повинен розуміти військову справу та мати сильну особистість

Призначення колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії є однозначно потужним кроком та добрячим підсиленням української дипломатії. У ексголовкома є військовий бекграунд та профільна дипломатична освіта.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі Національного телемарафону. Кулеба сказав, що перед призначенням мав декілька розмов із Залужним, з яких склав найкраще враження.

"Профільна освіта навіть у нього теж є – здається, у 2020 році отримав диплом магістра за спеціальністю міжнародні відносини. Тому я думаю, що це дуже логічний крок. Я як міністр, безумовно зацікавлений у сильному послі в Лондоні. Президент зважив усі фактори та вирішив, що саме Валерій Залужний є оптимальною кандидатурою, тому це однозначно підсилення для нашої системи", – зазначив міністр.

Також, додав Кулеба, оскільки Британія – один з лідерів у наданні військової допомоги Україні, тому для посла важливо розуміти військовий контекст. А також Лондон – одна з найважливіших столиць світу, оскільки там присутні посольства країн так званого Глобального Півдня.

"Туди не відправляють абикого. Лондон для будь-якої країни – це надзвичайно важливе місце призначення і в спілкуванні з цими послами, які працюють у Лондоні, я переконаний, що Валерій Залужний буде однією з найбільш шановних фігур, і він принесе багато користі не лише з погляду двосторонніх відносин з Британією, а й для кулуарної дипломатії з країнами Азії, Африки, Латинської Америки", – резюмував він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що після відставки Залужного з'явилися чутки про його нове призначення. Журналіст Віталій Чепінога розповів, що він може піти викладати, посісти місце секретаря РНБО чи стати послом у Лондоні.

Справдився саме другий варіант. 7 березня президент України Володимир Зеленський затвердив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного та Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Наразі запит направлений британській стороні та очікує на підтвердження.