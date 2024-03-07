Залужному знайшли несподівану посаду – Зеленський дав добро

Відповіді від британської сторони наразі ще немає

Президент України Володимир Зеленський затвердив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного та Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Наразі запит направлений британській стороні та очікує на підтвердження.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України. Указу про призначення колишнього головкому на нову посаду наразі немає, як і коментаря самого Залужного.

"Міністерство закордонних справ України надіслало британській стороні відповідний запит на агреман", — зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський відправив Валерія Залужного у відставку 8 лютого 2024 року, а разом із ним і все командування Сил оборони України. Це викликало великий резонанс у суспільстві, і українці були незадоволені рішенням президента, через що його рейтинг упав. Сам Зеленський заявив, що українська армія потребує перезавантаження та свіжих кадрів, які можуть підказати нові рішення.

Водночас призначення Залужного до Лондона не такий уже й сюрприз. За словами журналіста Віталія Чепіноги, після звільнення головкома з'явилися чутки про призначення його послом у Великій Британії. Зазначимо, що у липні 2023 року Володимир Зеленський звільнив з посади посла України у Британії Вадима Пристайка, який обіймав її з липня 2020 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни запустили фейк про те, що Залужний пішов у політику. В Інтернеті з’явилися підроблені сайти нібито Валерія Залужного і його "посвідчення" члена політичної партії "Європейська Солідарність".