"У нас немає іншого шансу": Зеленський відповів, чому звільнив Залужного

Він заявив, що вдячний ексголовкому

Президент України Володимир Зеленський сказав, чому був звільнений головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний та ключове керівництво ЗСУ. За його словами, це перезавантаження, перебудова та зміна менеджменту військового командування.

В ефірі FoxNews Зеленський наголосив, що не йдеться про зміну курсу дій України. Мова, за його словами, "про речі, які довго не змінювалися".

"Ми повинні бути швидшими, це означає, ми маємо упускати всю бюрократію, яка в нас є. У нас немає іншого шансу. Ми повинні бути розумними, технологічно оснащеними і швидкими. Час — це гроші, а в нашому випадку це не гроші, а життя людей", — заявив президент.

У Зеленського також запитали про нагороду Героя України для Залужного. Чи означає вона, що генерал підтримуватиме політику президента чи, можливо, він піде в опозицію?

"Він захищав нашу націю та нашу країну. Я надав йому титул Героя України, тому що я дуже вдячний йому за це", — заявив Зеленський.

Як повідомляв "Телеграф", після звільнення Залужного рейтинг Зеленського впав на 5 відсотків до 60%. Новому головнокомандувачу Олександру Сирському довіряють 40%, не довіряють – 21%, а 4% мають невизначене відношення.