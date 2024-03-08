Экс-главком Залужный в роли посла в Британии: что стоит за решением украинской власти

Залужный становится генералом запаса, но при при необходимости может довольно быстро вернуться на военную службу

Президент Владимир Зеленский 7 марта утвердил кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность посла нашей страны в Великобритании. Запрос еще должна подтвердить британская сторона, но, скорее всего, вопрос уже решен.

Эксперты проанализировали для "Телеграфа" такой ход власти и его возможные последствия для Украины.

Нетипичный, но интересный шаг

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко акцентирует, что более полугода наше посольство в Великобритании оставалось без главы.

"Это случилось после абсолютно нелепой ситуации с предыдущим послом – Вадимом Пристайко. Когда из-за не совсем осторожного высказывания в публичной сфере во время интервью он был снят с должности в июле прошлого года".

По словам эксперта, Залужный – не только топ среди военных, не просто экс-главком, но и имеет отличные контакты непосредственно с Великобританией. Благодаря своему опыту общения с туманным Альбионом на тех же встречах в формате "Рамштайн". Кроме того, отмечает Игорь Чаленко, у Залужного есть специальная награда от британцев – Переходящий меч королевы Великобритании. Так он отмечен за отличное обучение (кстати, имеет четыре высших образования).

"Учитывая степень узнаваемости, доверия к Залужному, думаю, Великобритания высоко оценит такой выбор украинской власти. Это точно не ссылка, как оценивают некоторые украинские эксперты и политики оппозиционного толка. Это, скорее, усиление связей с Британией, с которой мы в январе подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности", – подчеркивает эксперт.

При этом следует понимать, продолжает Игорь Чаленко, что Залужный еще не стал послом.

"Нетипично, что МИД Украины опубликовал новость об утверждении президентом Зеленским кандидатуры Залужного на эту должность. Ведь мы только направили агреман (предварительное согласие одного государства на назначение определенного лица в качестве главы дипломатического представительства другого государства) в Лондон. А чтобы Залужный стал послом, Великобритания должна утвердить кандидатуру", – поясняет эксперт.

Но информационно, по его словам, мы уже начали наблюдать за темой "Залужный — посол".

Игорь Чаленко думает, что сообщение о вероятной новой должности экс-главкома было согласовано с британской стороной. Иначе оглашение такой информации могло бы привести к дипломатическому скандалу из-за нарушения устоявшихся норм дипломатического этикета.

"Залужный может себя эффективно показать на должности посла в Великобритании, – уверен эксперт. – Плюс – это возможность для него сохранить огромный кредит доверия, который он имеет от украинского общества. Теперь Залужный будет ассоциироваться с помощью от одного из наших самых мощных союзников. Не встревая во внутриполитические скандалы, полемику, которые инициирует, в том числе, ряд оппозиционных сил в нашей стране. Резюмируя: имеем хорошее решение украинской власти, которое может усилить нас на британском направлении (что особенно важно в свете выборов, намеченных в Великобритании в этом году), а также снизить градус напряжения внутри Украины".

В чем экс-главком даст фору дипломатам

Профессор кафедры международных отношений НАУ, политолог Максим Яли считает, что такое назначение – крайне своевременно.

"У нас с середины прошлого лета отсутствует посол в Великобритании, являющейся одним из главных партнеров Украины. Эта страна предоставляет нам колоссальную военную и финансовую помощь, она первой подписала с нами договор о сотрудничестве в сфере безопасности. И было большим упущением, что так долго не назначался туда наш посол", – подчеркивает эксперт.

Он считает позитивом и выбор кандидатуры Залужного в качестве посла.

"Экс-главком хорошо известен в Великобритании. Также такое вероятное назначение демонстрирует, что основная сфера сотрудничества, которая интересует Украину – военная. И в этом плане Залужный как бывший главком даст фору любому дипломату (с точки зрения экспертизы, знаний, понимания ситуации). Наверняка, у него уже есть связи с Минобороны Великобритании. Теперь добавятся и с политическим руководством. Кроме того, у Залужного высокий авторитет, в том числе политический, причем, не только в Украине. С этим частично связано его назначение на дипломатическую должность", – считает Максим Яли.

Эксперт напоминает, что увольнение Залужного с поста главкома в феврале внесло раскол в украинское общество. Часть его не поддержала решение Зеленского, резко его критиковала. Был ряд соответствующих публикаций и в зарубежной прессе. Одной из возможных причин отставки называли якобы политические амбиции Залужного. Его рейтинг доверия даже превышал президентский.

"Фактически Залужный являлся единственным возможным конкурентом Зеленского на предстоящих рано или поздно президентских выборах. Так что это было также частью мотивации главы государства назначить экс-главкома послом. Чтоб прекратить всяческие инсинуации, не давать повод своим политическим оппонентам (прежде всего – сторонникам экс-президента Порошенко) разгонять "зраду". Ведь это негативно сказывалось и на рейтингах Зеленского, и на единстве украинского общества, чего нельзя допускать в условиях продолжающейся войны с Россией", – заключает Максим Яли.

Выгодное для всех решение

По мнению аналитика, политтехнолога Александра Кочеткова, назначение Валерия Залужного в Британию – это редкий случай политического консенсуса. Когда две стороны недовольны друг другом, но нашли такое решение, которое устраивает каждую из них.

"Так, Офис президента сохраняет Залужного в вертикали власти (а дипломатическая служба имеет жесткую вертикаль, сродни военной, там даже своя "дедовщина" имеется). А вертикаль власти управляется ОП. Конечно, на Банковой хотели бы отправить Залужного куда подальше, в Новую Зеландию, например. Но с этим не согласны наши зарубежные партнеры, – отмечает эксперт. – Ну а Залужный получает возможность оказаться вдалеке от своих недругов, которые его "достают". А главное – от сторонников, которые хотят использовать его для своих политических игрищ".

Кроме того, продолжает Александр Кочетков, экс-главком сохраняет возможность быть полезным Украине. И при необходимости быстро вернуться – в любом качестве.

Аналитик напоминает, что разработка наших морских катеров-беспилотников, которые прекрасно проявили себя в Черном море, действуя против вражеского флота, начиналась совместно с британцами. Есть еще ряд направлений, которые можно курировать, развивать, расширять, находясь на позиции посла. И это будет хорошо и для Украины, и для Залужного, который не исчезает с политического поля, поясняет Александр Кочетков.

"С военной службы Залужный теперь, понятно, уходит. Становится генералом запаса. Но имеет возможность, при необходимости, вернуться на военную службу довольно быстро", – подчеркивает аналитик.

Он считает назначение Залужного послом – промежуточным решением.

"На время стороны, в некотором роде конкурирующие, оказываются вдалеке друг от друга, – отмечает эксперт. – И каждый может более качественно заняться своим делом – на пользу Украины".