Поддерживает деньгами и товарами: разведка США обвинила Китай в помощи России

Китай поддерживает российскую оборонную промышленность

Китай, несмотря на то, что пытается выставить себя нейтральной стороной в войне России против Украины, на самом деле поддерживает российского агрессора экономически. В частности, несмотря на общий рост торговли между Китаем и Россией, с февраля 2022 года китайский экспорт товаров двойного назначения в РФ вырос в три раза.

Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на отчет американской разведки. Отчет преимущественно посвящен угрозам, которые представляют Китай и Россия, а также некоторым региональным странам-изгнанникам, как Иран и Северная Корея.

Среди прочего в отчете отмечается, что Китай оказывает России финансовую, экономическую и помощь в безопасности. Китай поддерживает российскую военную базу, в том числе оборонную промышленность – об этом свидетельствует трехкратный рост экспорта товаров двойного назначения в РФ.

Таким образом, заключают в разведке США, Украине нужно больше военной помощи от США, поскольку самостоятельно она может не справиться с противостоянием российским террористам. Сами США также должны понимать, что мировой порядок становится все более хрупким из-за конкуренции крупных государств, транснациональных вызовов и региональных конфликтов.

Напомним, что 7 марта 2024 года в Киев приехал спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в рамках челночной дипломатии. Он встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, главой офиса президента Андреем Ермаком, первым вице-премьер-министром Юлией Свириденко.

Китай официально заявляет о поддержке идеи проведения мирной конференции. Министр иностранных дел Китая Ван И ранее заявил о главном условии. Площадка для переговоров должна удовлетворять требованиям как Украины, так и РФ.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в Китае холодно относятся к украинским дипломатам. В частности, непросто там работать послу Павлу Рябикину. Он смог добиться лишь нескольких встреч между сторонами.