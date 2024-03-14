Від слів до діла? ЗМІ заявили про перекидання французьких військових у бік України

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що більше не бачить сенсу домовлятися із росіянами. При цьому він наголосив, що армія Франції не наступатиме, коментуючи свої слова про введення військ НАТО в Україну.

Про свою позицію Макрон розповів в інтерв’ю телеканалу TF1. При цьому в інших французьких ЗМІ з’явилася інформація, що частина французьких військових вирушає до Румунії перед розміщенням в Україні. Про це повідомляє France News 24.

Новина доповнюється…