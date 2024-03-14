Від слів до діла? ЗМІ заявили про перекидання французьких військових у бік України
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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що більше не бачить сенсу домовлятися із росіянами. При цьому він наголосив, що армія Франції не наступатиме, коментуючи свої слова про введення військ НАТО в Україну.
Про свою позицію Макрон розповів в інтерв’ю телеканалу TF1. При цьому в інших французьких ЗМІ з’явилася інформація, що частина французьких військових вирушає до Румунії перед розміщенням в Україні. Про це повідомляє France News 24.
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