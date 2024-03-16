Что будет с Украиной, если США прекратят помощь: Макрон дал прогноз

Не в интересах США прекращать помощь Украине

Если США прекратят помогать Украине в войне против российских террористов, последствия не заставят себя ждать : Вашингтон потеряет свое влияние на цивилизованный мир, свой авторитет и доверие союзников. А Украина в любом случае не останется без помощи со стороны Европы, для которой это экзистенциальный вопрос.

Об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам "1+1" и "Мы — Украина". По его мнению, для США выгодно оставаться на стороне Украины, поскольку последствия решения о прекращении поддержки будут разрушительными.

"Надо напомнить, что американская администрация очень тесно с нами сотрудничает, европейцы очень многого добились благодаря этому сотрудничеству. Они были рядом с нами все время. В пользу Америки оставаться в долгосрочной перспективе, независимо от политической конъюнктуры, на стороне Украины. Потому что в Украине решается судьба международного права, решается судьба либеральной демократии... Поэтому, я считаю, я убежден, что стратегический интерес Америки — это продолжать поддержку Украины, быть рядом с нами", — отметил он.

Впрочем, даже если США прекратят поддержку Украины, этого не прекратит Европа. Европейцам нужно иметь запасной план на такой случай, поскольку вопрос Украины для европейских стран – это экзистенциальный вопрос безопасности и мира.

"Нам, европейцам, все равно следует готовиться к разным сценариям. Если вы проиграете эту войну, мы в Европе не сможем иметь никакой европейской безопасности. Поэтому мы должны готовиться ко всем возможным сценариям. Нам нужно убеждать все европейские страны строить собственную оборонно-безопасностную политику ", – резюмировал Макрон.

Ранее Макрон заявлял, что Франция готова к возможной эскалации войны в Украине и в целях безопасности всей Европы будет реагировать, если Россия пойдет на это. При этом у Парижа нет никаких лимитов на оказание помощи Киеву, но он не пойдет на эскалацию первым.

До этого Макрон назвал условия для ввода войск Франции в Украину. По его словам, это возможно только в том случае, если РФ прорвут оборону ВСУ по двум направлениям. При этом в СМИ появилась информация о том, что французские войска были переброшены в Румынию.