США не конфіскують російські активи без участі ЄС та G7: ЗМІ пояснили, чому саме так

Бажання США координувати зусилля з партнерами насправді значно уповільнить процес

Серед низки законопроєктів щодо національної безпеки США, які 24 квітня підписав президент Джозеф Байден після затвердження Конгресом, є й такий, що дозволяє Сполученим Штатам конфіскувати активи російського терористичного режиму. Проте США навряд чи вдадуться до конфіскації без згоди на це членів G7 та Європейського Союзу.

Про це пише видання Associated Press. Зазначається, що в США заморожено тільки п'ять мільярдів доларів активів РФ, тоді як понад 260 млрд знаходиться на території Європейського Союзу.

Новий Закон про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців, підписаний Байденом, вимагає від президента США та Міністерства фінансів розпочати пошук російських активів на території Штатів. Розпочати пошук повинні протягом 90 днів, відзвітувати конгресменам – протягом 180 днів. Через місяць після цього президент США отримає право арештовувати, конфіскувати та передавати права на будь-які російські державні суверенні активи в межах американської юрисдикції.

Здається, закон доволі робочий, проте в США хочуть продовжити консультації з союзниками та діяти разом. Видання зазначає, що такий підхід погіршить та сповільнить процес. Втім, навіть у законі це прописано окремим моментом – будь-які зусилля США з пошуку, конфіскації та передачі активів РФ повинні здійснюватися разом із G7 та Євросоюзом.

Міністр фінансів США Джанет Єллен також заявила, що Штати не будуть діяти без підтримки союзників. До того ж, у нового закону є низка критиків; хоча більшість з них безумовно отримує зарплатню з Кремля, є й такі, хто цілком відверто переймається репутацією долара, як домінуючої світової валюти. Вони вважають, що конфіскація активів може змусити інші країни, насамперед Китай – найбільший власник казначейських зобов’язань США – відмовитися зберігати свої резерви в доларах.

Раніше "Телеграф" писав, що у Європі поки що не готові конфіскувати російські заморожені активи, але у Франції вже заговорили про те, що підтримують ідею запровадження податку на прибуток від них. Загальна сума може становити від 3 до 5 мільярдів євро на рік.

Водночас Велика Британія пропонувала Україні позичити всі заморожені активи центрального банку Росії. Активи можуть бути використані як гарантія виплати репарацій, які Москва буде змушена сплачувати Києву після завершення війни.