Палата представників США проголосувала за передачу заморожених активів РФ Україні, але це ще не все

Україна може отримали 8 млрд доларів

Плата представників США проголосувала за законопроєкт №8038 про передачу Україні (закон про REPO — Ред.) заморожених активів РФ. Підтримали його 360 законодавців.

Водночас проти виступили лише 58. Про це повідомляє Sky News, яке транслювала засідання Палати представників.

У результаті передачі цих активів Україна зможе отримати майже вісім мільярдів доларів. Проте схвалення Палатою представників — лише один з кроків, адже тепер законопроєкт має прийняти й Сенат США.

Посол України в Штатах Оксана Маркарова зауважила, що законопроєкт передбачає, що не пізніше ніж через 90 днів після його ухвалення президент США повинен подати Конгресу звіт, у якому зазначити:

кожну фізичну та юридичну особу щодо якої запроваджено санкції ЄС та Великої Британії;

кожну фізичну та юридичну особу, які відповідає критеріям для запровадження санкцій США за законом Магнітського про глобальну підзвітність у галузі прав людини від 2016 року, виконавчим указом президента США № 14024 (санкції пов’язані з визначеною шкідливою діяльністю уряду РФ), виконавчим указом президента США № 14068 (заборона на здійснення певних імпортних та експортних операцій, а також нових інвестицій у зв’язку з триваючою агресією РФ) та виконавчим указом президента США № 14071 (заборона нових інвестицій та надання певних послуг РФ у відповідь на триваючу російську агресію).

Раніше "Телеграф" писав, що у Європі поки що не готові конфіскувати російські заморожені активи, але у Франції вже заговорили про те, що підтримують ідею запровадження податку на прибуток від них. Загальна сума може становити від 3 до 5 мільярдів євро на рік.

Водночас Велика Британія пропонувала Україні позичити всі заморожені активи центрального банку Росії. Активи можуть бути використані як гарантія виплати репарацій, які Москва буде змушена сплачувати Києву після завершення війни.