Не конфіскація: західні партнери розглядаюь інший варіант використання заморожених російських активів

Варіант використати активи Росії, як заставу під кредити для України, розглядається серйозно

Європа не хоче конфісковувати заморожені активи російського терористичного режиму на суму в 300 мільярдів доларів. Тому розглядаються інші можливості їх використання – зокрема в якості застави під позики, які будуть видаватися Україні.

Про це сказав виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє Reuters. За його словами, дискусії з цього приводу ще тривають, оскільки розглядаються різні сценарії.

Домбровскіс сподівається, що найближчими місяцями ЄС нарешті схвалить окрему процедуру, яка буде необхідна для використання прибутків або відсотків від активів РФ для допомоги Україні. Водночас фінансові посадові особи "Великої сімки" (G7) вже заявили про необхідність допомогти Україні задовольнити потреби у короткостроковому фінансуванні – в тому числі з використанням доходів з активів РФ. Тому, скоріше за все, активи російських терористів справді будуть перетворені на заставу під кредити для України.

"Ми обговорюємо низку різних варіантів. Один із них – конфіскація, а інший – надання застави або навіть використання надприбутків або відсотків від цих активів для фінансування позики", – прокоментував цей варіант заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.

Нагадаємо, що Україна може отримати значну частину коштів від заморожених російських активів. Швидше за все, майже вся сума піде на закупівлю боєприпасів та зброї. Але при цьому ЄС не передасть Україні 5 млрд євро прибутку від заморожених російських активів за перші 2 роки війни. Ці гроші направлять інвестфонду Euroclear, де зберігається більшість російських активів, як "буфер" для оплати існуючих та майбутніх судових позовів Росії та інших країн.

Більше на цю тему читайте у матеріалі "Телеграф": Про конфіскацію російських активів та неготовність Європи до затяжної війни — інтерв’ю з послом України в ЄС