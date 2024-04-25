Не допустити втрату покоління молодих українців - Тимошенко розкритикувала Уряд за заборону консульських послуг для молоді

Юлія Тимошенко заявила, що усі військовозобов’язані безумовно повинні захищати Україну!

"Але рішення Уряду про припинення консульських дій для ВСІХ чоловіків віком від 18 до 60 років є непрофесійним та трагічним. Через нього держава ризикує втратити покоління молодих українців віком від 18 до 24 років, які вчаться або працюють за кордоном. Вони не підлягають призову в армію, але Уряд вимагає від них повернутися в Україну, щоб отримати українські документи. Багатьом з них немає куди повертатися. Їх оселі або знищені ворогом, або знаходяться на окупованих територіях. Вони залишились без даху над головою.

Перед тим як примушувати їх зараз повертатися в Україну, держава має забезпечити їх житлом, освітою, соціальною підтримкою, а не примусово повертати їх просто на вулицю. Це може завершитися тим, що ця молодь просто почне отримувати громадянство інших країн. Ми не можемо цього допустити.

Також консульські послуги тепер недоступні для військовослужбовців, які перебувають на довготривалому лікуванні, для тих, хто знаходиться на навчанні за кордоном, для багатодітних чоловіків і багатьох інших, які не підлягають призову в ЗСУ.

Втратили доступ до консульських послуг також і українські лікарі, які працюють у медичних закладах, науковці, спортсмени, волонтери, чоловіки з інвалідністю", — відзначила Тимошенко.

Тому фракція "Батьківщина" внесла на розгляд парламенту постанову, що ліквідує ці трагічні помилки і врегульовує питання надання консульських послуг українцям за кордоном. "Батьківщина" вимагає негайно розглянути цю постанову та припинити знущання над українцями за кордоном.