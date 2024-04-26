Три бійки, священники й автомобілі. Чим запам’ятається нардеп Дмитрук за п’ять років у Раді

Поки Рада зачинена для преси, стежимо за депутатами крізь відкриті реєстри

"Телеграф" продовжує серію матеріалів #ЯкийТиНардеп про ефективність народних обранців, які просиділи у парламенті майже п’ять років. Дізнаємося, хто скільки законопроєктів подав, чи прогулював засідання та яким є стан їх фінансових справ.

Цього разу дивимося, що робив протягом каденції нардеп від групи "Відновлення України" Артем Дмитрук, який колись входив до фракції "Слуга народу".

Коротке досьє

Майстер спорту міжнародного класу з паверліфтингу з Одеси. У 2019 році потрапив у Раду від партії "Слуга Народу" за виборчим округом №133 (Одеська область).

Був виключений з фракції 16 листопада 2021 року після інтерв'ю Анатолію Шарію. Наприкінці травня 2022 року увійшов до складу групи "Відновлення України".

Член комітету з питань правоохоронної діяльності.

Ефективність

Блокував заборону УПЦ МП (законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із країною-агресором РФ) у вигляді поправкового спаму.

Чи збіднів/збагатів

За документами, Дмитрук — безхатько. У 2019 році вказав, що зареєстрований з дружиною в чужій квартирі в Одесі, де також прописав сина. Також у 2022 та 2023 році почав орендувати інші дві квартири в Одесі.

Серед дорогоцінностей в колекції вказані три ікони та золотий годинник Poljot de luxe. Його єдиний транспортний засіб зараз — це "ВАЗ" "копійка" 1976 року, решту він продав. Відомо, що у 2022 році купив Audi A8 2015 року випуску і преміальний спорт-седан Hyundai Genesis 2011 року випуску.

Дмитрук заробив 627 тис. грн за рік у Раді, 400 тис. — за продаж машини Audi A8, 15 тисяч соцвиплат. Дружина отримала лише соцвиплати, це 9460 за весь рік.

Лише за перший рік війни у Дмитрука зросли накопичення у гривнях. Зокрема, він мав

готівкою 60 тис. дол., 500 тис. грн, а дружина 46 тис. дол. та 700 тис. грн готівкою, ще 26 тис. грн на рахунку в банку.

Нардеп починав працювати у Раді без машини, протягом свого терміну в парламенті завів авто. Однак автопарк нардепа в реальному житті — це позашляховики, які він "позичає" у знайомих. Принаймні так він відповідає журналістам-розслідувачам.

Чим запам’ятався

У січні 2022 року зірвав засідання Одеської міськради. Він бігав по столах, ламав меблі і влаштував бійку.

У лютому 2024 року вніс заставу за соратника Паші Мерседеса, монаха УПЦ МП Павла Музичука. Панотця затримала СБУ за підозрою у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

Павло Музичук

У 2023 році Дмитрук спільно з нардепом Олександром Куницьким побив людину в центрі Києва. Нардепи самі спровокували бійку, звинувативши постраждалого у шахрайстві.

Дмитрук — справжній Yesman у питаннях селфі, навіть з людьми з сумнівною репутацією. Він каже "так" світлинам з митрополитом Онуфрієм (УПЦ МП), ексрегіоналом Сергієм Ківаловим та лобістом УПЦ МП Робертом Амстердамом. За останній рік Дмитрук 12 разів запостив різних фото та відео з Онуфрієм.

У 2021 році необачно засвітився у програмі з назвою "Я бачив це" пропагандиста Анатолія Шарія щодо трагедії 2 травня в Одесі. Дмитрук виступив у відео як безпосередній учасник подій.

Щодо причин трагедії він зазначив: у місті нібито перебувало багато провокаторів і представників влади. У штабі, за його словами, начебто був навіть весь вищий склад правоохоронних органів і Верховної Ради. І вони причетні до трагедії. Після цього Дмитрук вилетів зі "Слуги народу".

Раніше "Телеграф" розповідав, що депутати міських рад Львова та Харкова від фракції "ЄС" та "Відновлення України" масово задекларували коштовні об’єкти нерухомості та елітні автівки, куплені під час широкомасштабного вторгнення Росії.