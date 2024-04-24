"Не здивований": журналіст Ткач згадав, з ким бачив героя скандалу у "Гудвайні" (фото)

Він був помічений у компанії нардепа

Героя гучного скандалу у магазині Goodwine, поліцейського Віталія Манасяна нещодавно бачили у компанії ще одного скандального персонажу. Про це розповів відомий український журналіст Михйало Ткач.

У себе в Facebook він виклав фотографію з Манасяном. На ній правоохоронець заснятий біля народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка.

"Не міг зрозуміти — звідки мені знайоме обличчя героя Гудвайна вже колишнього оперативника Департамента стратегічних розслідувань Національної поліції Віталія Манасяна", — написав Ткач.

Далі він розповів деталі про те, як побачив Манасяна поруч з Тищенком.

"Виявляється, ми знімали Манасяна у компанії народного депутата Миколи Тищенка у грудні минулого року біля одного відомого столичного закладу. Не здивований", — додав Ткач.

Зазначимо, у мережі є інформація, що батько поліцейського Манасян Артур Харенович у середині 2000-х був начальником Солом’янського РУ ГУМВС.

За інформацією джерел "Телеграфа", він нібито "кришував" радіоринок у Києві та залучав синів до своєї діяльності.

Також ми писали, що ім’я Артура Мансяна фігурує у кримінальному провадженні №2-91-1/07 від 2007 року, в якому позивач звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність посадових осіб та порушення його законних прав. Зазначається, що тоді група поліцейських проникла до будинку позивача всупереч протесту його адвоката та вилучила там усі цінні речі. Після чого до місця прибув сам Манасян із заступником, який поспілкувався зі слідчими, "накричав на позивача і наказав перевернути все у квартирі догори ногами, а потім пішов".

Раніше "Телеграф" писав, що Манасяна звільнили після скандалу в столичному ресторані Good Wine. За даними очевидців, поліцейський зайняв чужий столик та грубо спілкувався з персоналом.