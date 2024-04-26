Три драки, священники и автомобили. Чем запомнится нардеп Дмитрук за пять лет в Раде

Пока Рада закрыта для прессы, следим за депутатами через открытые реестры

"Телеграф" продолжает серию материалов #КакойТыНардеп об эффективности народных избранников, которые просидели в парламенте почти пять лет. Узнаем, кто сколько законопроектов подал, прогуливал ли заседание и каково состояние их финансов.

В этот раз смотрим, что делал в течение каденции нардеп от группы "Восстановление Украины" Артем Дмитрук, когда-то входивший во фракцию "Слуга народа".

Краткое досье

Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу из Одессы. В 2019 году попал в Раду от партии "Слуга Народа" по избирательному округу №133 (Одесская область).

Был исключен из фракции 16 ноября 2021 г. после интервью Анатолию Шарию. В конце мая 2022 вошел в состав группы "Восстановление Украины".

Член комитета по правоохранительной деятельности.

Эффективность

Блокировал запрет УПЦ МП (законопроект о запрете религиозных организаций, связанных со страной-агрессором РФ) в виде поправочного спама.

Или обеднел/обогатил

По документам, Дмитрук — бездомный. В 2019 году указал, что зарегистрирован с женой в чужой квартире в Одессе, где также прописал сына. Также в 2022 и 2023 году начал арендовать другие две квартиры в Одессе.

Среди драгоценностей в коллекции указаны три иконы и золотые часы Poljot de luxe. Его единственное транспортное средство сейчас — это "ВАЗ" "копейка" 1976 года, остальное он продал. Известно, что в 2022 году купил Audi A8 2015 выпуска и премиальный спорт-седан Hyundai Genesis 2011 выпуска.

Дмитрук заработал 627 тыс. грн в год в Раде, 400 тыс. — за продажу машины Audi A8, 15 тысяч соцвыплат. Жена получила только соцвыплаты, это 9460 за весь год.

Только за первый год войны у Дмитрука выросли накопления в гривнах. В частности, он имел

наличными 60 тыс. дол., 500 тыс. грн, а жена 46 тыс. дол. и 700 тыс. грн наличными, еще 26 тыс. грн на счете в банке.

Нардеп начинал работать в Раде без машины, в течение своего срока в парламенте завел авто. Однако автопарк нардепа в реальной жизни — это внедорожники, которые он "одалживает" у знакомых. По крайней мере, так он отвечает журналистам-расследователям.

Чем запомнился

В январе 2022 года сорвал заседание Одесского горсовета. Он бегал по столам, ломал мебель и устроил потасовку.

В феврале 2024 года внес залог за соратника Паши Мерседеса, монаха УПЦ МП Павла Музычука. Отца задержала СБУ по подозрению в оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Павел Музычук

В 2023 году Дмитрук совместно с нардепом Александром Куницким избил человека в центре Киева. Нардепы сами спровоцировали потасовку, обвинив пострадавшего в мошенничестве.

Дмитрук – настоящий Yesman в вопросах селфи, даже с людьми с сомнительной репутацией. Он говорит "да" фотографиям с митрополитом Онуфрием (УПЦ МП), экс-регионалом Сергеем Киваловым и лоббистом УПЦ МП Робертом Амстердамом. За последний год Дмитрук 12 раз постил разные фото и видео с Онуфрием.

В 2021 году опрометчиво засветился в программе под названием "Я видел это" пропагандиста Анатолия Шария по поводу трагедии 2 мая в Одессе. Дмитрук выступил в видео как непосредственный участник событий.

Относительно причин трагедии он отметил: в городе якобы находились многие провокаторы и представители власти. В штабе, по его словам, вроде бы был даже весь высший состав правоохранительных органов и Верховной Рады. И они причастны к трагедии. После этого Дмитрук вылетел из "Слуги народа".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что депутаты городских советов Львова и Харькова от фракции "ЕС" и "Восстановление Украины" массово задекларировали ценные объекты недвижимости и элитные автомобили, купленные во время широкомасштабного вторжения России.