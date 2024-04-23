Нардеп від "Слуги народу" порівняв депутата Київради з чихуахуа: чому виник конфлікт (відео)

Це вже не перший конфлікт між нардепом та депутатами Київради

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Віталій Безгін прокоментував конфлікт з депутатом Київської міської ради, співголовою фракції "УДАР" Дмитром Білоцерковцем. Інцидент стався у вівторок, 23 квітня, у приміщенні Верховної Ради.

Нардеп розповів, що Білоцерковець намагався спровокувати бійку, повідомляє кореспондент "Телеграфа". Але, за його словами, нічого не відбулося.

"Ну дивіться, а нащо реагувати. Я ж розумію з якою роллю людина ходить. Ви коли по парку гуляєте, ви йдете і йде навпроти господар і там чихуахуа йде. От вона якщо хоче вас за джинси вкусити, ви будете на неї кидатись чи розмовляти з господарем? Я відповів, думаю на ваше запитання. Тому раді будемо бачити Віталія Кличка", — заявив Безгін.

Нагадаємо, у вівторок, 23 квітня, у Верховній Раді України відбулося перше засідання тимчасової спеціальної комісії по Києву, яка має розслідувати ефективність роботи столичної міської влади під час війни. В якийсь момент в коридорі почалася суперечка між присутніми, яка переросла в сутичку.

Безгін не хотів пускати Білоцерківця на перше засідання тимчасової спеціальної комісії. В результаті між чоловіками почалася словесна суперечка, яка переросла у штовханину.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 21 березня робота Тимчасової слідчої комісії з питань Києва теж розпочалася зі скандалу. Це сталося, оскільки народний депутат від "Слуги народу" та голова ТСК Віталій Безгін не пускав на засідання депутатів Київради.