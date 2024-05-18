Після саміту миру війна не завершиться, але... - Андрій Сенченко
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Нардеп V, VI та VII скликань, ексзаступник голови Радміну Автономної Республіки Крим спеціально для "Телеграфа" пояснив, чим стане Саміт миру у Швейцарії
Чим ближче намічений на середину червня саміт миру у Швейцарії, тим більше різноманітних заяв про переговори України з Росією, які можуть бути після. Французькі ЗМІ пишуть, що Зеленського схилятимуть до переговорів з Путіним. Американські – що у Білому домі нібито розмірковують про заморожування війни в Україні.
Путін постійно вискакує із заявами про готовність до переговорів, але виключно на умовах "реалій на землі" – тобто визнання окупації частини українських територій. Що йде всупереч з нашою формулою світу та здоровим глуздом у принципі.
Звичайно, РФ та її прихильники чи тимчасові попутники намагатимуться зірвати саміт миру. Навряд чи вийде. Але заяви окремих лідерів (того ж Китаю), що на такій зустрічі мають бути подані обидві сторони конфлікту, роблять свою справу. До них дехто дослухається. Особливо на т.зв. Глобальному Півдні.
Водночас треба розуміти, що немає двох сторін конфлікту. Є агресор – Росія та жертва агресії – Україна. Тож вестись на такі заяви не варто. Вони робляться явно на користь РФ.
При цьому не слід переоцінювати можливі результати саміту у Швейцарії. Війна після нього не завершиться, справедливий мир не настане. Але важливим є тверезе розуміння загального шляху до такого миру. А цей спільний шлях – не лежить у площині розміну українських територій на припинення війни (а в такому разі це буде саме припинення) та прощення воєнних злочинів путінському режиму.
Саміт світу у Швейцарії – лише перший етап консолідації країн навколо України, вироблення єдиного розуміння формули світу. Але це базар, де в кожного – своя ціна, своя ідея. Ми ні з ким не готові обговорювати ідею обміну українських територій.
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